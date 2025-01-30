Магнітні бурі 30 січня — прогноз для метеозалежних людей

На Сонці були спалахи — чи чекати сьогодні на магнітні бурі
Протягом минулої доби на Сонці сталося кілька спалахів. Це спалахи класу М та С, й серйозної загрози для метеочутливих людей вони не несуть.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 30 січня
Сонячна активність була на помірному рівні. Відповідно, в четвер, 30 січня, магнітних бур на Землі не прогнозується.
Протягом останньої доби на Сонці було п'ять спалахів класу С та один класу М. Сонячні спалахи M-класу можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також ймовірний сонячний радіаційний шторм.
Геомагнітне поле сьогодні буде спокійного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з низькою ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 30 січня:
- можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 55.
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