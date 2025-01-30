Магнитные бури 30 января — прогноз для метеозависимых людей

Плохое самочувствие у мужчины. Фото: Pexels

За прошедшие сутки на Солнце произошло несколько вспышек. Это вспышки класса М и С, и серьезной угрозы для метеочувствительных людей они не несут.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 30 января

Солнечная активность была на умеренном уровне. Соответственно, в четверг, 30 января, магнитных бурь на Земле не прогнозируется.

В течение последних суток на Солнце было пять вспышек класса С и одна класса М. Солнечные вспышки M-класса могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также вероятен солнечный радиационный шторм.

У женщины болит голова. Фото: Pexels

Геомагнитное поле сегодня будет спокойного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с низкой вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 30 января:

возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 55.

Напомним, на Землю может упасть астероид 2024 YR4. Его обнаружила система ATLAS. Специалисты сообщили, когда может произойти столкновение.

У Илона Маска может появиться конкурент. Компания Blue Origin впервые успешно вывела ракету New Glenn на орбиту Земли.