Магнитные бури 30 января — прогноз для метеозависимых людей

На Солнце были вспышки — ждать ли сегодня магнитных бурь
За прошедшие сутки на Солнце произошло несколько вспышек. Это вспышки класса М и С, и серьезной угрозы для метеочувствительных людей они не несут.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 30 января
Солнечная активность была на умеренном уровне. Соответственно, в четверг, 30 января, магнитных бурь на Земле не прогнозируется.
В течение последних суток на Солнце было пять вспышек класса С и одна класса М. Солнечные вспышки M-класса могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также вероятен солнечный радиационный шторм.
Геомагнитное поле сегодня будет спокойного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с низкой вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 30 января:
- возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 55.
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