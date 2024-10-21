Женился и воспитывает сыновей — как живет сейчас "Холостяк" Макс Чмерковский
Впервые романтическое шоу "Холостяк" вышло на украинские телеэкраны в 2011 году. Главным героем дебютного сезона стал хореограф Макс Чмерковский.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, как сложилась жизнь холостяка после проекта.
Как живет первый "Холостяк" Макс Чмерковский
Танцовщик родом из Одессы, однако уже много лет живет в Соединенных Штатах. Широкую популярность за рубежом Максу принесло участие в американском шоу Dancing with the Stars.
После успеха на телевидении Чмерковский основал свою школу танцев, а затем и продюсерскую компанию, которая организует танцевальные турниры по всему миру.
Несмотря на жизнь и успех в США, искать любовь хореограф сначала решил на родине. В первом сезоне "Холостяка" Чмерковский покорил украинских женщин своим шармом и харизмой.
Победительницей проекта стала Александра Шульгина. Однако вместе пара была недолго и вскоре после шоу их отношения завершились. Впоследствии Чмерковский признался, что вообще сожалеет о своем участии в проекте.
Через год после участия в шоу Чмерковский начал отношения с австралийской танцовщицей Петой Маргатройд.
В 2017 году Макс женился на своей избраннице. Пара сыграла роскошную свадьбу в США.
В том же году стало известно, что Пета родила хореографу сына Шая.
После рождения первенца Чмерковский и его жена долго мечтали еще об одном ребенке. Только в 2023 году Пета снова смогла забеременеть и родила второго мальчика, которого назвали Рио.
Сразу же после рождения второго ребенка звездная пара отважилась на еще одну беременность. В июле 2024 года Чмерковский стал папой третьего мальчика — Милана.
Все это время Чмерковский продолжал свою танцевальную и телевизионную карьеру как в США, так и в Украине.
После участия в "Холостяке" хореографа не раз приглашали на разные проекты в Украине. В частности, он был одним из членов жюри украинской версии шоу "Танцы со звездами", а перед началом полномасштабной войны должен был оценивать участников шоу "Танцуют все!".
Именно во время съемок в Киеве Макса застала большая война. С первых дней российского вторжения хореограф поддержал Украину и помогал государству.
В своих соцсетях и на телевидении Чмерковский рассказывает американцам о российских преступлениях в Украине. Кроме того, хореограф помогает благотворительным фондам, а также принял участие в строительстве модульных домов для переселенцев на Львовщине.
Напомним, недавно жена Макса Чмерковского показала милые кадры с их новорожденным сыном.
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