Макс Чмерковский. Фото: instagram.com/maksimc

Впервые романтическое шоу "Холостяк" вышло на украинские телеэкраны в 2011 году. Главным героем дебютного сезона стал хореограф Макс Чмерковский.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как сложилась жизнь холостяка после проекта.

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Танцовщик родом из Одессы, однако уже много лет живет в Соединенных Штатах. Широкую популярность за рубежом Максу принесло участие в американском шоу Dancing with the Stars.

Макс Чмерковский в американском шоу "Танцы со звездами". Фото: instagram.com/maksimc

После успеха на телевидении Чмерковский основал свою школу танцев, а затем и продюсерскую компанию, которая организует танцевальные турниры по всему миру.

Несмотря на жизнь и успех в США, искать любовь хореограф сначала решил на родине. В первом сезоне "Холостяка" Чмерковский покорил украинских женщин своим шармом и харизмой.

Макс Чмерковский в шоу "Холостяк". Фото: скриншот

Победительницей проекта стала Александра Шульгина. Однако вместе пара была недолго и вскоре после шоу их отношения завершились. Впоследствии Чмерковский признался, что вообще сожалеет о своем участии в проекте.

Александра Шульгина и Макс Чмерковский. Фото: скриншот

Через год после участия в шоу Чмерковский начал отношения с австралийской танцовщицей Петой Маргатройд.

В 2017 году Макс женился на своей избраннице. Пара сыграла роскошную свадьбу в США.

Свадьба Макса Чмерковского и Петы Маргатройд. Фото: instagram.com/maksimc

В том же году стало известно, что Пета родила хореографу сына Шая.

Макс Чмерковский с женой и сыном. Фото: instagram.com/maksimc

После рождения первенца Чмерковский и его жена долго мечтали еще об одном ребенке. Только в 2023 году Пета снова смогла забеременеть и родила второго мальчика, которого назвали Рио.

Чмерковский и Маргатройд с сыновьями. Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Сразу же после рождения второго ребенка звездная пара отважилась на еще одну беременность. В июле 2024 года Чмерковский стал папой третьего мальчика — Милана.

Пета Маргатройд и Макс Чмерковский с третьим сыном. Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Макс Чмерковский с семьей. Фото: instagram.com/maksimc

Все это время Чмерковский продолжал свою танцевальную и телевизионную карьеру как в США, так и в Украине.

После участия в "Холостяке" хореографа не раз приглашали на разные проекты в Украине. В частности, он был одним из членов жюри украинской версии шоу "Танцы со звездами", а перед началом полномасштабной войны должен был оценивать участников шоу "Танцуют все!".

Макс Чмерковский в шоу "Танцы со звездами". Фото: instagram.com/maksimc

Именно во время съемок в Киеве Макса застала большая война. С первых дней российского вторжения хореограф поддержал Украину и помогал государству.

В своих соцсетях и на телевидении Чмерковский рассказывает американцам о российских преступлениях в Украине. Кроме того, хореограф помогает благотворительным фондам, а также принял участие в строительстве модульных домов для переселенцев на Львовщине.

Чмерковский при строительстве модульных домов для переселенцев. Фото: instagram.com/maksimc

Напомним, недавно жена Макса Чмерковского показала милые кадры с их новорожденным сыном.

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