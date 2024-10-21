Григорій Решетнік розповів про перше знайомство з Олександром Тереном

Телеведучий Григорій Решетнік. Фото: Instagram/grisha_reshetnik.

Телеведучий Григорій Решетник пригадав перше знайомство із новим "Холостяком" Олександром Тереном. Шоумен захоплюється його особистістю.

Про це йдеться на офіційній сторінці шоу в Instagram.

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За словами Решетніка, він познайомився із Олександром на фотовиставці, присвяченій війні. Тоді ветерана вже розглядали як головного героя романтичного реаліті-шоу, втім, рішення ще не було прийнято.

Ближче із Тереном Решетнік познайомився вже безпосередньо перед самими зйомками.

"Я вражений мудрістю цього чоловіка, його незламністю, силою духу. І це без зайвої патетики, лише констатація фактів. Олександр — ерудований, пише книжки, створює соціально значущі проєкти і дуже відповідально ставиться до знімального процесу. Він комунікабельний, підтримує будь-яку тему. А ще — неймовірно харизматичний і з чудовим почуттям гумору", — поділився ведучий.

Решетнік додав, що за неймовірну харизму хлопця чув ще під час зйомок стрічки "Нескорені" про національну збірну Invictus. Тоді в нього були закохані майже всі дівчата. Саме після цієї стрічки продюсери "Холостяка" покликали його у шоу.

Нагадаємо, раніше ведучий розповідав, як Терен поводиться на знімальному майданчику. А також він пригадав знайомство з лідером гурту "Океан Ельзи".