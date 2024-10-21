Григорій Решетнік розповів про перше знайомство з Олександром Тереном

Решетнік пригадав першу зустріч із новим "Холостяком" Олександром Тереном
Телеведучий Григорій Решетник пригадав перше знайомство із новим "Холостяком" Олександром Тереном. Шоумен захоплюється його особистістю.
Про це йдеться на офіційній сторінці шоу в Instagram.
Григорій Решетнік про Олександра Терена
За словами Решетніка, він познайомився із Олександром на фотовиставці, присвяченій війні. Тоді ветерана вже розглядали як головного героя романтичного реаліті-шоу, втім, рішення ще не було прийнято.
Ближче із Тереном Решетнік познайомився вже безпосередньо перед самими зйомками.
"Я вражений мудрістю цього чоловіка, його незламністю, силою духу. І це без зайвої патетики, лише констатація фактів. Олександр — ерудований, пише книжки, створює соціально значущі проєкти і дуже відповідально ставиться до знімального процесу. Він комунікабельний, підтримує будь-яку тему. А ще — неймовірно харизматичний і з чудовим почуттям гумору", — поділився ведучий.
Решетнік додав, що за неймовірну харизму хлопця чув ще під час зйомок стрічки "Нескорені" про національну збірну Invictus. Тоді в нього були закохані майже всі дівчата. Саме після цієї стрічки продюсери "Холостяка" покликали його у шоу.
Нагадаємо, раніше ведучий розповідав, як Терен поводиться на знімальному майданчику. А також він пригадав знайомство з лідером гурту "Океан Ельзи".
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