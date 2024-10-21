Григорий Решетник рассказал о первом знакомстве с Александром Тереном

Телеведущий Григорий Решетник. Фото: Instagram/grisha_reshetnik.

Телеведущий Григорий Решетник вспомнил первое знакомство с новым "Холостяком" Александром Тереном. Шоумен восхищается его личностью.

Об этом говорится на официальной странице шоу в Instagram.

Читайте также:

Григорий Решетник об Александре Терене

По словам Решетника, он познакомился с Александром на фотовыставке, посвященной войне. Тогда ветерана уже рассматривали как главного героя романтического реалити-шоу, однако решение еще не было принято.

Ближе с Тереном Решетник познакомился уже непосредственно перед самыми съемками.

"Я поражен мудростью этого человека, его несокрушимостью, силой духа. И это без лишней патетики, только констатация фактов. Александр — эрудированный, пишет книги, создает социально значимые проекты и очень ответственно относится к съемочному процессу. Он коммуникабельный, поддерживает любую тему. А еще — невероятно харизматичный и с отличным чувством юмора", — поделился ведущий.

Решетник добавил, что о невероятной харизме парня был наслышан еще во время съемок фильма "Нескорені" о национальной сборной Invictus. Тогда в него были влюблены почти все девушки. Именно после этой ленты продюсеры "Холостяка" позвали его в шоу.

Напомним, ранее ведущий рассказывал, как Терен ведет себя на съемочной площадке. А также он вспомнил знакомство с лидером группы "Океан Эльзы".