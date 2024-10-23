Герой шоу "Холостяк" Александр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb

Совсем скоро на экраны выйдет новый сезон романтического реалити "Холостяк" с ветераном Александром "Тереном" Будько. В преддверии премьеры стало известно, кто будет одной из участниц проекта.

Видео-анонс появилось на странице шоу в Instagram.

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Так, зрители узнали, что одной из претенденток на сердце Александра стала хирург, во время войны спасающая жизнь украинским военным.

Девушка пришла на первую встречу с холостяком в изысканном белом платье с пикантным разрезом и огромной розой на груди.

"В последний раз я одевала платье очень давно", — призналась девушка.

Удастся ли незнакомцы покорить Александра и получить заветную розу, зрители узнают уже 1 ноября.

Ранее Александр Терен признался, как относится к "женским" и "мужским" обязанностям в семье.

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