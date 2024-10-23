Спасает жизни военным — героиней шоу "Холостяк" стала хрупкий хирург
Совсем скоро на экраны выйдет новый сезон романтического реалити "Холостяк" с ветераном Александром "Тереном" Будько. В преддверии премьеры стало известно, кто будет одной из участниц проекта.
Видео-анонс появилось на странице шоу в Instagram.
На шоу "Холостяк" пришла хирург
Так, зрители узнали, что одной из претенденток на сердце Александра стала хирург, во время войны спасающая жизнь украинским военным.
Девушка пришла на первую встречу с холостяком в изысканном белом платье с пикантным разрезом и огромной розой на груди.
"В последний раз я одевала платье очень давно", — призналась девушка.
Удастся ли незнакомцы покорить Александра и получить заветную розу, зрители узнают уже 1 ноября.
Ранее Александр Терен признался, как относится к "женским" и "мужским" обязанностям в семье.
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