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Хотел в ВСУ, но выехал за границу — где сейчас живет "Холостяк" Макс Михайлюк

24 октября 2024 15:00
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Где сейчас пилот Макс Михайлюк из шоу Холостяк-10 - подробности, фото
Макс Михайлюк. Фото: instagram.com/flymax305
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Летчик Макс Михайлюк стал главным героем 10-го сезона романтического реалити "Холостяк" . После проекта он строил свою жизнь в Украине, но во время полномасштабной войны уехал за границу.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как сложилась жизнь героя после романтического шоу.

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Как живет главный герой "Холостяк-10" Макс Михайлюк

С самого детства Максим мечтал связать свою жизнь с авиацией. Со времнем он осуществил свое желание и получил образование в летной школе в США.

Макс Михайлюк на архивном фото
Макс Михайлюк на архивном фото. Фото: instagram.com/flymax305

Михайлюк не собирался останавливаться на достигнутом и уже в 30 лет открыл свой бизнес. Пилот получил дополнительную лицензию и создал свою летную школу Flymax в США, где обучает будущих летчиков.

Пилот Макс Михайлюк
Пилот Макс Михайлюк. Фото: instagram.com/flymax305

В основном Макс жил в Майами, однако часто приезжал в Украину. Именно здесь он и решил искать свою любовь.

В 2020 году Михайлюк согласился стать новым героем шоу "Холостяк".

Максим Михайлюк в шоу "Холостяк"
Максим Михайлюк в шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/flymax305

Покорить сердце пилота хотело немало украинских девушек, но удалось только одной. В финале Михайлюк выбрал гимнастку Дашу Ульянову.

Макс Михайлюк и Даша Ульянова
Макс Михайлюк и Даша Ульянова. Фото: instagram.com/flymax305

После завершения проекта пара несколько месяцев пыталась построить любовь, но этого им так и не удалось.

Впрочем, одиноким "холостяк" был недолго и скоро нашел свою вторую половинку. Ею стала украинская модель Даша Хлыстун.

Макс Михайлюк и Даша Хлыстун
Макс Михайлюк и Даша Хлыстун. Фото: instagram.com/flymax305

Некоторое время пара скрывала отношения, но зимой 2021 года официально подтвердила свой роман. В феврале того же года стало известно, что Михайлюк и Хлыстун ждут первенца.

В апреле на свет появилась дочь пары Ариана. А через несколько месяцев, в июле, Макс и Даша оформили свой брак официально.

Макс Михайлюк с женой и дочерью
Макс Михайлюк с женой и дочерью. Фото: instagram.com/flymax305

В феврале 2024 года в семье снова произошло пополнение. Жена родила пилоту сына, которого они назвали Димитрием.

Максим Михайлюк с семьей
Максим Михайлюк с семьей. Фото: instagram.com/flymax305

До начала полномасштабной войны семья проживала в Украине. В первые дни российского вторжения Михайлюк и его супруга осудили действия страны-агрессора.

В апреле 2022 года бывший "холостяк" опубликовал фото в военной форме и намекнул, что стал на защиту государства. Однако официальных комментариев не давал.

Максим Михайлюк в начале полномасштабной войны
Максим Михайлюк в начале полномасштабной войны. Фото: instagram.com/flymax305

Но впоследствии стало известно, что Михайлюк вместе с женой и дочерью уехал за границу. В сентябре 2023 года пилот появился в кабине Boeing и стал делиться контентом со своих полетов.

В ответ на упреки в сети Михайлюк ответил, что пытался использовать свой потенциал в ВСУ во время войны, однако так и не смог этого сделать.

"Я провел семь месяцев в Украине, пытаясь это сделать. Но ничего не услышал в ответ", — сказал Михайлюк.

Михайлюк хотел вступить в ВСУ
Михайлюк хотел вступить в ВСУ. Фото: instagram.com/flymax305

Сейчас семья находится в Соединенных Штатах, где уже обустроила свою жизнь. Изредка бывший "Холостяк" делится с подписчиками фотографиями из своей семейной жизни и работы в авиации.

Ранее редакция Новини.LIVE рассказывала, как сложилась жизнь первого "Холостяка" Макса Чмерковского после проекта.

Также уже известно, кто стал первой участницей нового сезона "Холостяк" с Александром Тереном.

Максим Михайлюк Дарья Хлыстун личная жизнь шоу шоу Холостяк

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