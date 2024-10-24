Где сейчас пилот Макс Михайлюк из шоу Холостяк-10 - подробности, фото

Хотел в ВСУ, но выехал за границу — где сейчас живет "Холостяк" Макс Михайлюк
Летчик Макс Михайлюк стал главным героем 10-го сезона романтического реалити "Холостяк" . После проекта он строил свою жизнь в Украине, но во время полномасштабной войны уехал за границу.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, как сложилась жизнь героя после романтического шоу.
Как живет главный герой "Холостяк-10" Макс Михайлюк
С самого детства Максим мечтал связать свою жизнь с авиацией. Со времнем он осуществил свое желание и получил образование в летной школе в США.
Михайлюк не собирался останавливаться на достигнутом и уже в 30 лет открыл свой бизнес. Пилот получил дополнительную лицензию и создал свою летную школу Flymax в США, где обучает будущих летчиков.
В основном Макс жил в Майами, однако часто приезжал в Украину. Именно здесь он и решил искать свою любовь.
В 2020 году Михайлюк согласился стать новым героем шоу "Холостяк".
Покорить сердце пилота хотело немало украинских девушек, но удалось только одной. В финале Михайлюк выбрал гимнастку Дашу Ульянову.
После завершения проекта пара несколько месяцев пыталась построить любовь, но этого им так и не удалось.
Впрочем, одиноким "холостяк" был недолго и скоро нашел свою вторую половинку. Ею стала украинская модель Даша Хлыстун.
Некоторое время пара скрывала отношения, но зимой 2021 года официально подтвердила свой роман. В феврале того же года стало известно, что Михайлюк и Хлыстун ждут первенца.
В апреле на свет появилась дочь пары Ариана. А через несколько месяцев, в июле, Макс и Даша оформили свой брак официально.
В феврале 2024 года в семье снова произошло пополнение. Жена родила пилоту сына, которого они назвали Димитрием.
До начала полномасштабной войны семья проживала в Украине. В первые дни российского вторжения Михайлюк и его супруга осудили действия страны-агрессора.
В апреле 2022 года бывший "холостяк" опубликовал фото в военной форме и намекнул, что стал на защиту государства. Однако официальных комментариев не давал.
Но впоследствии стало известно, что Михайлюк вместе с женой и дочерью уехал за границу. В сентябре 2023 года пилот появился в кабине Boeing и стал делиться контентом со своих полетов.
В ответ на упреки в сети Михайлюк ответил, что пытался использовать свой потенциал в ВСУ во время войны, однако так и не смог этого сделать.
"Я провел семь месяцев в Украине, пытаясь это сделать. Но ничего не услышал в ответ", — сказал Михайлюк.
Сейчас семья находится в Соединенных Штатах, где уже обустроила свою жизнь. Изредка бывший "Холостяк" делится с подписчиками фотографиями из своей семейной жизни и работы в авиации.
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