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Единственный сын Фреймут получил за границей важную награду

24 октября 2024 22:44
Иван Ролетов - Редактор
Иван Ролетов
Редактор
Сын Ольги Фреймут получил признание в Великобритании
Журналист, общественный деятель Оля Фреймут. Фото: Instagram/freimutolia
Иван Ролетов - Редактор
Иван Ролетов
Редактор

Уже долгое время бывшая телеведущая, журналист Ольга Фреймут живет с младшими детьми в Великобритании. Единственный сын знаменитости Валерий получил важное знак отличия.

Об этом Фреймут рассказала в сториз своего Instagram.

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Сын Ольги Фреймут и бывшего генерального продюсера "Нового канала" Владимира Локотко Валерий принял участие в школьном поэтическом конкурсе. Для восьмилетнего мальчика это был первый подобный опыт. Сын журналистки торжествовал с произведением Animals, что в переводе с английского языка — "Животные".

"Поэзия и победа. Валерий написал стихотворение в школе и победил. Tenep Animals будут в книге стихов в British Library. Я привыкла детям предлагать свои стандарты — а у них свой голос", — написала Фреймут.

Награда сына Фреймут
Награда сына Ольги Фреймут. Фото: Instagram/freimutolia

Что интересно, фамилию сына заблюрила белой полоской. Также имя мальчика латиницей указано как Valeri. Хотя согласно транслитерации украинского алфавита латиницей имя должно быть другим.

Сын Оли Фреймут
Сын Оли Фреймут и его творческая задача. Фото: Instagram/freimutolia
Транслитерация имени Валерий
Транслитерация имени Валерий. Скриншот: Центральный удостоверяющий орган, Министерство цифровой трансформации Украины

Отметим, что у Фреймут есть старшая дочь Злата от первого гражданского мужа, британца Нила. Она живет в США. В браке с телепродюсером Владимиром Локотко (которого не показывает в соцсетях) также родилась дочь Евдокия. Она на год младше брата Валерия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by FreimutOlia (@freimutolia)

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