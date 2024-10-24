Сын Ольги Фреймут получил признание в Великобритании

Журналист, общественный деятель Оля Фреймут. Фото: Instagram/freimutolia

Уже долгое время бывшая телеведущая, журналист Ольга Фреймут живет с младшими детьми в Великобритании. Единственный сын знаменитости Валерий получил важное знак отличия.

Об этом Фреймут рассказала в сториз своего Instagram.

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Сын Ольги Фреймут и бывшего генерального продюсера "Нового канала" Владимира Локотко Валерий принял участие в школьном поэтическом конкурсе. Для восьмилетнего мальчика это был первый подобный опыт. Сын журналистки торжествовал с произведением Animals, что в переводе с английского языка — "Животные".

"Поэзия и победа. Валерий написал стихотворение в школе и победил. Tenep Animals будут в книге стихов в British Library. Я привыкла детям предлагать свои стандарты — а у них свой голос", — написала Фреймут.

Награда сына Ольги Фреймут. Фото: Instagram/freimutolia

Что интересно, фамилию сына заблюрила белой полоской. Также имя мальчика латиницей указано как Valeri. Хотя согласно транслитерации украинского алфавита латиницей имя должно быть другим.

Сын Оли Фреймут и его творческая задача. Фото: Instagram/freimutolia

Транслитерация имени Валерий. Скриншот: Центральный удостоверяющий орган, Министерство цифровой трансформации Украины

Отметим, что у Фреймут есть старшая дочь Злата от первого гражданского мужа, британца Нила. Она живет в США. В браке с телепродюсером Владимиром Локотко (которого не показывает в соцсетях) также родилась дочь Евдокия. Она на год младше брата Валерия.

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