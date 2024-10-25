Майкл Дуглас впервые за долгое время показался со старшим сыном.

Майкл Дуглас с сыном Кэмероном. Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Голливудский актер Майкл Дуглас вышел в свет с обоими своими сыновьями. Звезда вместе с наследниками посетил 40-летие премии принцессы Грэйс.

Фото с запада актер опубликовал в своем Instagram.

Читайте также:

Майкл Дуглас вышел в свет с сыновьями от разных браков

Впервые за длительное время компанию актеру составил не только его младший сын Дилан от актрисы Кэтрин-Зеты Джонс, который часто появятся рядом с отцом, но и старший наследник — 45-летний Кэмерон, сын актера от экс-супруги Диандры Лукер.

Майкл Дуглас со своими сыновьями. Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Сыновья пришли поддержать отца, получившего от благотворительного фонда Грейс Келли особую награду – премию Князя Ренье III. Ее вручают деятелям искусства за особые достижения в карьере.

"Вечер с моими двумя сыновьями Дилану и Кэмерону! Спасибо принцу Альберту II и Фонду принцессы Грейс за то, что удостоили меня награды принца Ренье III вчера вечером в Нью-Йорке", — подписал фотографию Дуглас.

Ранее Ольга Фреймут рассказала, какую особую награду получил ее единственный сын за границей.

Также Даша Астафьева на редком фото показалась рядом с отцом.