Майкл Дуглас показав красуню-доньку від Кетрін-Зети Джонс - фото

Кетрін-Зета Джонс та Майкл Дуглас з донькою. Фото: instagram.com/carys.douglas

Голлівудський актор Майкл Дуглас поділився з шанувальниками сімейними світлинами. 80-річна зірка показав, як проводить час разом зі своєю донькою Керіс.

Нові фото Дуглас опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Донька Дугласа та акторки Кетрін-Зети Джонс зараз навчається в університеті. Тож зірковий батько вирушив до неї наприкінці тижня, аби провести разом час на вихідних.

Майкл показав на щасливих фото, як вони разом із Керіс прогулялися парком навколо кампусу та насолодилися сонячною погодою.

"Відвідав мою доньку Керіс у школі в осінню неділю!", — підписав фото Дуглас.

Майкл Дуглас з донькою. Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

У коментарях шанувальник зазначили, що Керіс стала справжньою красунею та дуже схожа на своїх зіркових батьків.

"Вона прекрасна! Дуже схожа на маму".

"Чудовий батько та красуня-донька".

"Який батько, така і дочка — дуже гарні".

Майкл Дуглас та його донька Керіс. Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Раніше стало відомо, що зірка "Голодних ігор" чекає на другу дитину.

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