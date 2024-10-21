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Майкл Дуглас замилував новими фото з донькою-красунею

21 жовтня 2024 10:39
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Майкл Дуглас показав красуню-доньку від Кетрін-Зети Джонс - фото
Кетрін-Зета Джонс та Майкл Дуглас з донькою. Фото: instagram.com/carys.douglas
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Голлівудський актор Майкл Дуглас поділився з шанувальниками сімейними світлинами. 80-річна зірка показав, як проводить час разом зі своєю донькою Керіс. 

Нові фото Дуглас опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Донька Дугласа та акторки Кетрін-Зети Джонс зараз навчається в університеті. Тож зірковий батько вирушив до неї наприкінці тижня, аби провести разом час на вихідних.

Майкл показав на щасливих фото, як вони разом із Керіс прогулялися парком навколо кампусу та насолодилися сонячною погодою. 

"Відвідав мою доньку Керіс у школі в осінню неділю!", — підписав фото Дуглас.

Майкл Дуглас з донькою
Майкл Дуглас з донькою. Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

У коментарях шанувальник зазначили, що Керіс стала справжньою красунею та дуже схожа на своїх зіркових батьків. 

"Вона прекрасна! Дуже схожа на маму".

"Чудовий батько та красуня-донька".

"Який батько, така і дочка — дуже гарні".

Майкл Дуглас та його донька Керіс
Майкл Дуглас та його донька Керіс. Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Раніше стало відомо, що зірка "Голодних ігор" чекає на другу дитину.

Також ми писали, що король Чарльз з королевою Камілою повторив те, що вже робив з покійною принцесою Діаною.

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