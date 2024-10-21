Король Чарльз та королева Камілла підписали Біблію, де автограф залишала принцеса Діана

Король та королева Великої Британії в Австралії. Фото: Reuters

Король Великої Британії Чарльз III і королева Камілла продовжують своє турне міста Австралії. До цього вони були на континенті у 2018-му, але в новому статусі — вперше. Під час однієї з формальних процесій Чарльз повторив те, що робив з колишньою дружиною, вже покійною принцесою Діаною.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Королівське подружжя перебуває у шестиденному турі Австралією, першому з моменту сходження короля на престол. В рамках своїх обов’язків їх попросили підписати першу в країні Біблію та книгу спільних молитов. Вона належала преподобному Річарду Джонсону, першому християнському священнику на континенті.

Покійна королева Єлизавета II підписала його в далекому 1954 році під час першого візиту в статусі монарха. А в 1983-му це зробили тоді ще принц та принцеса Уельські, Чарльз та Діана. Вони були в шлюбі вже як два роки. На фотографії їхні підписи праворуч зверху.

Перша Біблія на континенті Австралії та автографи членів королівської родини. Фото: Reuters

Цього ж разу Чарльз знову залишив свій підпис, але вже в новому статусі. Це зробила і королева Камілла. Коментувати автограф 41-річної давнини Чарльз III не став. Аби розрядити атмосферу він пожартував: "Який сьогодні день?". Так він натякнув на різницю в часі — 10 годин.

Король Чарльз III та Камілла залишають автографи на Біблії. Фото: Reuters

З Австралії король та королева повертатимуться з подарунками для інших членів родини. Церква, зокрема, передала м’яч для регбі, крикету та іграшкову коалу для принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Зазначимо, це перший візит монарха в Австралію з 2011 року. Тоді континент відвідувала Єлизавета II, яка пішла з життя у вересня 2022-го.

Король та королева Великої Британії в Австралії. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що між принцом Вільямом та королевою Каміллою виникла суперечка. Також ми писали, що принц Гаррі здивував прихильників своїм незвичним хобі.