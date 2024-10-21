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Король Чарльз повторив з Каміллою те, що він зробив 40 років тому з Діаною

21 жовтня 2024 07:00
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор
Король Чарльз та королева Камілла підписали Біблію, де автограф залишала принцеса Діана
Король та королева Великої Британії в Австралії. Фото: Reuters
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор

Король Великої Британії Чарльз III і королева Камілла продовжують своє турне міста Австралії. До цього вони були на континенті у 2018-му, але в новому статусі — вперше. Під час однієї з формальних процесій Чарльз повторив те, що робив з колишньою дружиною, вже покійною принцесою Діаною.  

Про це повідомляє Daily Mail.

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Чарльз III з Каміллою в Австралії

Королівське подружжя перебуває у шестиденному турі Австралією, першому з моменту сходження короля на престол. В рамках своїх обов’язків їх попросили підписати першу в країні Біблію та книгу спільних молитов. Вона належала преподобному Річарду Джонсону, першому християнському священнику на континенті.

Покійна королева Єлизавета II підписала його в далекому 1954 році під час першого візиту в статусі монарха. А в 1983-му це зробили тоді ще принц та принцеса Уельські, Чарльз та Діана. Вони були в шлюбі вже як два роки. На фотографії їхні підписи праворуч зверху.

Біблія Австралії
Перша Біблія на континенті Австралії та автографи членів королівської родини. Фото: Reuters

Цього ж разу Чарльз знову залишив свій підпис, але вже в новому статусі. Це зробила і королева Камілла. Коментувати автограф 41-річної давнини Чарльз III не став. Аби розрядити атмосферу він пожартував: "Який сьогодні день?". Так він натякнув на різницю в часі — 10 годин. 

Чарльз та Камілла
Король Чарльз III та Камілла залишають автографи на Біблії. Фото: Reuters

З Австралії король та королева повертатимуться з подарунками для інших членів родини. Церква, зокрема, передала м’яч для регбі, крикету та іграшкову коалу для принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Зазначимо, це перший візит монарха в Австралію з 2011 року. Тоді континент відвідувала Єлизавета II, яка пішла з життя у вересня 2022-го.

Королівська родина в Австралії
Король та королева Великої Британії в Австралії. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що між принцом Вільямом та королевою Каміллою виникла суперечка. Також ми писали, що принц Гаррі здивував прихильників своїм незвичним хобі.

Королева Камілла Біблія королівська родина король Чарльз ІІІ Австралія принцеса Діана

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