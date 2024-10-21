Король Чарльз и королева Камилла подписали Библию, где автограф покидала принцесса Диана

Король и королева Великобритании в Австралии. Фото: Reuters

Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла продолжают свое турне в Австралии. До этого они были на континенте в 2018-м, но в новом статусе впервые. Во время одной из формальных процессий Чарльз повторил то, что делал с бывшей женой, уже покойной принцессой Дианой.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Королевские супруги находятся в шестидневном туре по Австралии, первом с момента восхождения короля на престол. В рамках своих обязанностей их попросили подписать первую в стране Библию и книгу совместных молитв. Она принадлежала преподобному Ричарду Джонсону, первому христианскому священнику на континенте.

Покойная королева Елизавета II подписала его в далеком 1954 году во время первого визита в статусе монарха. А в 1983-м это сделали тогда еще принц и принцесса Уэльски, Чарльз и Диана. Они были в браке уже как два года. На фотографии их подписи справа сверху.

Первая Библия на континенте Австралии и автографы членов королевской семьи. Фото: Reuters

На этот раз Чарльз снова оставил свою подпись, но уже в новом статусе. Это сделала и королева Камилла. Комментировать автограф 41-летней давности Чарльз III не стал. Чтобы разрядить атмосферу, он пошутил: "Какой сегодня день?". Так он намекнул на разницу во времени — 10 часов.

Король Чарльз III и Камилла оставляют автографы на Библии. Фото: Reuters

Из Австралии король и королева будут возвращаться с подарками другим членам семьи. Церковь, в частности, передала мяч для регби, крикета и игрушечную коалу для принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Это первый визит монарха в Австралию с 2011 года. Тогда континент посещала Елизавета II, ушедшая из жизни в сентябре 2022-го.

Король и королева Великобритании в Австралии. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы рассказывали, что между принцем Уильямом и королевой Камиллой возник спор. Также мы писали, что принц Гарри удивил поклонников своим необычным хобби.