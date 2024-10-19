Принц Гаррі приголомшив успіхами у незвичному виді спорту - відео

Принц Гаррі. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Принц Гаррі продемонстрував свої неймовірні навички у серфінгу. Герцог Сассекський здивував своїм вмінням приборкувати хвилю.

Відео із принцем опублікував у Instagram відомий серфінгіст Райман Ван Бастолаєр.

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Ван Бастолаєр показав, як принц впевнено стає на дошку на маневрує серед величезних хвиль. Серфінгіст, відомий своїми успіхами в цьому спорті на Таїті, зізнався, що був радий потренуватися разом із герцогом.

"На Таїті ми все ще називаємо тебе принцом Гаррі, але на серфінгу — це мій брат. Для мене було честю, що ти займаєшся серфінгом зі мною та Келлі Слейтером", — написав Ван Бастолаєр.

До речі, сертифікат на тренування Гаррі подарувала його дружина Меган Маркл ще на 36-річчяю Однак лише зараз герцог зміг серйозно присвятити себе цьому заняттю.

Шанувальники також оцінили навички принца та захопилися його впевненістю на дошці.

"Він живе найкращим життям".

"Найкраще королівське хобі!".

"Молодець, він вирвався на волю".

Нагадаємо, ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл планують придбати будинок в Європі.

Раніше стало відомо, що між принцом Вільямом та королевою Камілою виникло суттєве непорозуміння.