Принц Гаррі та Меган Маркл купили будинок у Португалії

Герцог та герцогиня Сассекські. Фото: instagram.com/meghan.markle.official/

Принц Гаррі та Меган Маркл придбали нерухомість у Європі. За інсайдерською інформацією, герцогиня Сассекська планує подати заявку на європейську візу.

Про це пише Page Six, посилаючись на власні джерела.

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Герцог і герцогиня Сассекські придбали нерухомість десь у Португалії, де родичі Гаррі — принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк також володіють маєтком на північ від Лісабона.

За даними джерел видання, що незабаром Меган може подати заявку на отримання "Золотої візи", яка дозволить їй без обмежень відвідувати 26 країн Шенгенської зони в Європі, включаючи Італію, Іспанію та Грецію.

Гаррі та Маркл придбали цей маєток більш ніж через рік після того, як кроль Чарльз виселив їх з котеджу Фрогмор у Віндзорі (Велика Британія) після того, як його Гаррі покинув королівську родину у 2020 році.

Інсайдери пишуть про те, що Гаррі і Меган закохалися в Португалію після того, як побували в ній минулого літа. Тоді вони зупинилися на Піренейському півострові на кілька днів.

Нагадаємо, нещодавно член королівської родини назвав спортивні вподобання Кейт Міддлтон та її сина. А також Кейт Міддлтон вперше вийшла у світ після закінчення боротьби з хворобою