В королівській родині розсекретили спортивні уподобання Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Чоловік дочки принцеси Анни, Зари Філліпс, англійський регбіст Майк Тіндалл знає спортивні уподобання Кейт Міддлтон. Також член королівської родини назвав, що полюбляє старший син принца та принцеси Уельської.

Про це повідомляє видання Hello.

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За словами Майка Тіндалла, 42-річна принцеса Уельська захоплюється вітрильним спортом, тенісом і йогою. Дружина принца Вільяма (який є першим в черзі на британський престол) спортивна і вже давно дотримується дисциплінованого режиму фітнесу.

Мати трьох дітей також дотримується рутинних вправ, наповнених кардіотренуванням і тренуваннями з обтяженнями. Зокрема, Кейт Міддлтон полюбляє біг. Чоловік Зари Філліпс згадав і 11-річного принца Джорджа, який є другим в черзі на трон. Виявляється, син Кейт та Вільяма обожнює футбол.

"Я багато разів грав з ним у саду. Він також захоплюється "Астон Віллою". Де б він не був, подивиться кожну гру. Вони просто сім’я, яка любить спорт. Кетрін любить бігати", — розповів Тіндалл.

Кейт Міддлтон вчиться грати в регбі. Скриншот: YouTube/royalchannel

"Астон Вілла" є одним з найстаріших та найуспішніших англійських клубів, який вигравав Чемпіонат Першої ліги та Кубок Англії з футболу по сім разів. У сезоні 1981-1982 здобув Кубок європейських чемпіонів і став одним з чотирьох англійських клубів, які вигравали Лігу чемпіонів. Клуб є четвертим за успішністю в історії англійського футболу.

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