Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Член королівської родини назвав спортивні уподобання Кейт Міддлтон та її сина arrow

Член королівської родини назвав спортивні уподобання Кейт Міддлтон та її сина

14 жовтня 2024 07:00
Віталій Ковальчук - Редактор
В королівській родині розсекретили спортивні уподобання Кейт Міддлтон
Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Віталій Ковальчук - Редактор

Чоловік дочки принцеси Анни, Зари Філліпс, англійський регбіст Майк Тіндалл знає спортивні уподобання Кейт Міддлтон. Також член королівської родини назвав, що полюбляє старший син принца та принцеси Уельської.

Про це повідомляє видання Hello.

Читайте також:

Кейт Міддлтон та спорт

За словами Майка Тіндалла, 42-річна принцеса Уельська захоплюється вітрильним спортом, тенісом і йогою. Дружина принца Вільяма (який є першим в черзі на британський престол) спортивна і вже давно дотримується дисциплінованого режиму фітнесу.

Мати трьох дітей також дотримується рутинних вправ, наповнених кардіотренуванням і тренуваннями з обтяженнями. Зокрема, Кейт Міддлтон полюбляє біг. Чоловік Зари Філліпс згадав і 11-річного принца Джорджа, який є другим в черзі на трон. Виявляється, син Кейт та Вільяма обожнює футбол. 

"Я багато разів грав з ним у саду. Він також захоплюється "Астон Віллою". Де б він не був, подивиться кожну гру. Вони просто сім’я, яка любить спорт. Кетрін любить бігати", — розповів Тіндалл.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон вчиться грати в регбі. Скриншот: YouTube/royalchannel

"Астон Вілла" є одним з найстаріших та найуспішніших англійських клубів, який вигравав Чемпіонат Першої ліги та Кубок Англії з футболу по сім разів. У сезоні 1981-1982 здобув Кубок європейських чемпіонів і став одним з чотирьох англійських клубів, які вигравали Лігу чемпіонів. Клуб є четвертим за успішністю в історії англійського футболу. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що син королеви Камілли схуднув за допомогою Оземпіку. Також ми писали, що принцеса Євгенія показала ніжний поцілунок із чоловіком у річницю шлюбу.

спорт Кейт Міддлтон королівська родина біг йога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 ПриватБанк заблокував кошти, які діти відклали на похорон матері — деталі скарги

06:50 Долар та євро дешевшають, а злотий дорожчає — курс валют на понеділок

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту в жовтні

06:33 Чи міг F-16 дійсно збити російський Су-34 — експерт з авіації дав відповідь

06:30 Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує 1 тонна зерна в жовтні

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

06:10 Яка пенсія у дружини та батьків загиблого військовослужбовця

06:03 Як українською правильно називати солодощі — пояснення мовознавців

06:01 У клієнтів Ощадбанку крадуть соцдопомогу — чи допоміг суд повернути гроші

05:39 Дрони ЗСУ ефективно знищили логістику армії РФ — бійці поділились яскравими кадрами

07:01 ПриватБанк заблокував кошти, які діти відклали на похорон матері — деталі скарги

06:50 Долар та євро дешевшають, а злотий дорожчає — курс валют на понеділок

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту в жовтні

06:33 Чи міг F-16 дійсно збити російський Су-34 — експерт з авіації дав відповідь

06:30 Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує 1 тонна зерна в жовтні

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

06:10 Яка пенсія у дружини та батьків загиблого військовослужбовця

06:03 Як українською правильно називати солодощі — пояснення мовознавців

06:01 У клієнтів Ощадбанку крадуть соцдопомогу — чи допоміг суд повернути гроші

05:39 Дрони ЗСУ ефективно знищили логістику армії РФ — бійці поділились яскравими кадрами

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Text

18:07 Акція на підтримку полонених бійців у Києві — родичі поділилися історіями пошуку

12 жовтня 2024
Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник