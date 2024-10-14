В королевской семье рассекретили спортивные предпочтения Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Муж дочери принцессы Анны, Зары Филлипс, английский регбист Майк Тиндалл знает спортивные предпочтения Кейт Миддлтон. Также член королевской семьи назвал, что любит старший сын принца и принцессы Уэльской.

Об этом сообщает издание Hello.

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По словам Майка Тиндалла, 42-летняя принцесса Уэльская увлекается парусным спортом, теннисом и йогой. Жена принца Уильяма (первый в очереди на британский престол) спортивна и уже давно придерживается дисциплинированного режима фитнеса.

Мать троих детей также придерживается рутинных упражнений, наполненных кардиотренировкой и тренировками с отягощениями. В частности, Кейт Миддлтон любит бег.

Муж Зары Филлипс упомянул и 11-летнего принца Джорджа, второго в очереди на трон. Оказывается, сын Кейт и Уильяма обожает футбол.

"Я много раз играл с ним в саду. Он также увлекается "Астон Виллой". Где бы он ни был, посмотрит каждую игру. Они просто семья, которая любит спорт. Кэтрин любит бегать", — рассказал Тиндалл.

Кейт Миддлтон учится играть в регби. Скриншот: YouTube/royalchannel

"Астон Вилла" является одним из старейших и успешных английских клубов, выигрывал Чемпионат Первой лиги и Кубок Англии по футболу по семь раз. В сезоне 1981-1982 получил Кубок европейских чемпионов и стал одним из четырех английских клубов, выигрывавших Лигу чемпионов. Клуб четвертый по успеваемости в истории английского футбола.

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