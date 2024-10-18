Принц Гарри и Меган Маркл купили дом в Португалии

Принц Гарри и Меган Маркл приобрели поместье в Европе
Принц Гарри и Меган Маркл приобрели недвижимость в Европе. По инсайдерской информации, герцогиня Сассекская планирует подать заявку на европейскую визу.
Об этом пишет Page Six, ссылаясь на собственные источники.
Герцог и герцогиня Сассекские стали владельцами дома в Португалии
Герцог и герцогиня Сассекские приобрели недвижимость в Португалии, где родственники Гарри — принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбенк также владеют имением к северу от Лиссабона.
По данным источников издания, что вскоре Меган может подать заявку на получение "Золотой визы", которая позволит ей без ограничений посещать 26 стран Шенгенской зоны в Европе, включая Италию, Испанию и Грецию.
Гарри и Маркл приобрели это имение более чем через год после того, как кроль Чарльз выселил их из коттеджа Фрогмор в Виндзоре (Великобритания) после того, как Гарри покинул королевскую семью в 2020 году.
Инсайдеры пишут о том, что Гарри и Меган влюбились в Португалию после того, как побывали в ней прошлым летом. Тогда они остановились на Пиренейском полуострове на несколько дней.
Напомним, недавно член королевской семьи назвал спортивные предпочтения Кейт Миддлтон и его сына. А также Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после окончания борьбы с болезнью.
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