Принц Гарри и Меган Маркл купили дом в Португалии

Герцог и герцогиня Сассекская. Фото: instagram.com/meghan.markle.official/

Принц Гарри и Меган Маркл приобрели недвижимость в Европе. По инсайдерской информации, герцогиня Сассекская планирует подать заявку на европейскую визу.

Об этом пишет Page Six, ссылаясь на собственные источники.

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Герцог и герцогиня Сассекские приобрели недвижимость в Португалии, где родственники Гарри — принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбенк также владеют имением к северу от Лиссабона.

По данным источников издания, что вскоре Меган может подать заявку на получение "Золотой визы", которая позволит ей без ограничений посещать 26 стран Шенгенской зоны в Европе, включая Италию, Испанию и Грецию.

Гарри и Маркл приобрели это имение более чем через год после того, как кроль Чарльз выселил их из коттеджа Фрогмор в Виндзоре (Великобритания) после того, как Гарри покинул королевскую семью в 2020 году.

Инсайдеры пишут о том, что Гарри и Меган влюбились в Португалию после того, как побывали в ней прошлым летом. Тогда они остановились на Пиренейском полуострове на несколько дней.

Напомним, недавно член королевской семьи назвал спортивные предпочтения Кейт Миддлтон и его сына. А также Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после окончания борьбы с болезнью.