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Між принцом Вільямом та королевою Камілою виникла суперечка — в чому причина

17 жовтня 2024 07:00
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Принц Вільям не порозумівся з королевою Камілою - подробиці
Королева Каміла та принц Вільям. Фото: instagram.com/theroyalfamily
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

У британській королівській родині знову виникли суперечки. Цього разу непорозуміння виникло між принцом Вільямом та королевою Камілою.

Подробиці розповів королівський експерт Том Сайкс, пише ОК!

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Причиною непорозумінь між спадкоємцем престолу та герцогинею став план похорону короля Чарльза. 

Як відомо, у королівській родині заздалегідь готуються до раптової смерті монарха. Тож для екстреного випадку у Букінгемському палаці вже розробили операцію "Менайський міст". Після того, як в короля Чарльза діагностували рак, плану приділили особливу увагу.

Король Чарльз
Король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Однак не всі з членів королівської родини згодні із прописаним протоколом. Зокрема, королеву Камілу турбує її подальша доля після смерті чоловіка. 

Як зазначає королівський експерт, загострилося питання того, де власне буде жити герцогиня, враховуючі свої невеликі,  у порівнянні з іншими членами родини, статки. 

Ходять чутки, що король Чарльз попросив принца Ендрю звільнити свою резиденцію Королівський лодж, щоб Каміла могла переїхати туди після його смерті. Але є занепокоєння, що принц Ендрю все ж таки відмовиться залишати будинок, покладаючись на те, що це питання буде не в списку пріоритетів Вільяма, коли він стане королем.

Королева-консорт Каміла та принц Вільям
Королева-консорт Каміла та принц Вільям. Фото: instagram.com/theroyalfamily

 До того ж, стало відомо, що принц Вільям має не дуже теплі стосунки зі своєю мачухою. За словами інсайдерів, син короля скоріше "терпить" батькову дружину, аніж "поважає" і "любить". 

Тому, скоріш за все, після смерті Чарльза III принц Вільям буде зайнятий особистими справами та прийняттям влади, а не долею нинішньої королеви-консорта. 

Нагадаємо, нещодавно член королівської родини назвав спортивні вподобання Кейт Міддлтон та її сина.

Раніше син королеви Каміли зізнався, що хотів схуднути на відомому препараті.

принц Вільям король Чарльз ІІІ королівська родина Королева Камілла спадок

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