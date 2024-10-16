Принц Уельський Вільям не любив грати в карти з родиною Кейт Міддлтон

Принц Уельський Вільям. Фото: Reuters

Молодший брат Кейт Міддлтон Джеймс розповів про те, через що на принца Вільяма принцеса Уельська ображалася. Вільям вигадував "відмазки", щоб не пропустити вечори із Міддлтонами, коли вони всією родиною грали в карти.

Про це пише People.

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Джеймс розповів, що нинішній принц Уельський, коли почав зустрічатися з Кейт часто приходив на вечері в будинок Міддлтон та жодне сімейне зібрання не обходилося без гри в карти.

Коли з'являлися карти на столі, у принца Вільяма раптом знаходилися інші справи чи обов'язки по господарству.

Річ у тім, що принц Уельський боявся жорстокої конкуренції в сім'ї Міддлтон, яка виникала кожного разу, коли вони родиною сідали грати в улюблену швидку карткову гру Racing Demon.

"Це було після сімейної вечері, ми починали грати, а Вільям дивився, чи не потрібно погуляти з Еллі чи знаходив інший привід, щоб вийти з-за столу", — пригадав Джеймс.

"Вільям здригався від нашої безжальної рішучості перемогти за будь-яку ціну. Він радий бути першим, хто вийшов з гри, а коли його більше не змушують брати участь у ній, він вислизає, щоб обійняти Еллу", — додав брат принцеси Уельської.

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