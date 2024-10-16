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Принц Уильям придумывал "отмазки" от любимого занятия семьи Кейт Миддлтон

16 октября 2024 07:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Принц Уэльский Уильям не любил играть в карты с семьей Кейт Миддлтон
Принц Уэльский Уильям. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Младший брат Кейт Миддлтон Джеймс рассказал о том, за что на принца Уильяма принцесса Уэльская обижалась. Уильям придумывал "отмазки", чтобы пропустить вечера с Миддлтонами, когда они всей семьей играли в карты.

Об этом пишет People.

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Джеймс рассказал, что нынешний принц Уэльский, когда стал встречаться с Кейт, часто приходил на ужин в дом Миддлтон и ни одно семейное затолье не обходилось без игры в карты.

Когда на столе появлялись карты, у принца Уильяма, вдруг находилиись другие дела или обязанности по хозяйству.

Дело в том, что принц Уэльский боялся жестокой конкуренции в семье Миддлтон, которая возникала всякий раз, когда они семьей садились играть в любимую скорую карточную игру Racing Demon.

"Это было после семейного ужина, мы начинали играть, а Уильям смотрел, не нужно ли погулять с Элли или находил другой повод, чтобы выйти из-за стола", — вспомнил Джеймс.

"Уильям вздрагивал от нашей безжалостной решимости победить любой ценой. Он рад быть первым, кто вышел из игры, а когда его больше не заставляют участвовать в ней, он ускользает, чтобы обнять Эллу", — добавил брат принцессы Уэльской.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сын королевы Камиллы похудел с помощью Оземпика. Также мы писали, что принцесса Евгения показала нежный поцелуй с мужем в годовщину бракосочетания.

Кейт Миддлтон семья азартные игры принц Уильям королевская семья

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