Принц Уэльский Уильям не любил играть в карты с семьей Кейт Миддлтон

Принц Уэльский Уильям. Фото: Reuters

Младший брат Кейт Миддлтон Джеймс рассказал о том, за что на принца Уильяма принцесса Уэльская обижалась. Уильям придумывал "отмазки", чтобы пропустить вечера с Миддлтонами, когда они всей семьей играли в карты.

Об этом пишет People.

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Джеймс рассказал, что нынешний принц Уэльский, когда стал встречаться с Кейт, часто приходил на ужин в дом Миддлтон и ни одно семейное затолье не обходилось без игры в карты.

Когда на столе появлялись карты, у принца Уильяма, вдруг находилиись другие дела или обязанности по хозяйству.

Дело в том, что принц Уэльский боялся жестокой конкуренции в семье Миддлтон, которая возникала всякий раз, когда они семьей садились играть в любимую скорую карточную игру Racing Demon.

"Это было после семейного ужина, мы начинали играть, а Уильям смотрел, не нужно ли погулять с Элли или находил другой повод, чтобы выйти из-за стола", — вспомнил Джеймс.

"Уильям вздрагивал от нашей безжалостной решимости победить любой ценой. Он рад быть первым, кто вышел из игры, а когда его больше не заставляют участвовать в ней, он ускользает, чтобы обнять Эллу", — добавил брат принцессы Уэльской.

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