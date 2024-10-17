Принц Уильям не нашел общий язык с королевой Камиллой - подробности

Королева Камила и принц Уильям. Фото: instagram.com/theroyalfamily

В британской королевской семье снова возникли споры. На этот раз размолвка возникла между принцем Уильямом и королевой Камилой.

Подробности рассказал королевский эксперт Том Сайкс, пишет ОК!

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Причиной недоразумений между наследником престола и герцогиней стал план похорон короля Чарльза.

Как известно, в королевской семье заранее готовятся к внезапной смерти монарха. Для экстренного случая в Букингемском дворце уже разработали операцию "Менайский мост". После того, как у короля Чарльза диагностировали рак, плану уделили особое внимание.

Король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Однако не все члены королевской семьи согласны с прописанным протоколом. В частности, королеву Камилу беспокоит ее дальнейшая судьба после смерти мужа.

Как отмечает королевский эксперт, обострился вопрос того, где собственно будет жить герцогиня, учитывая свои небольшое, по сравнению с другими членами семьи, состояние.

Ходят слухи, что король Чарльз попросил принца Эндрю освободить свою резиденцию Королевский лодж, чтобы Камила могла переехать туда после его смерти. Но есть беспокойство, что принц Эндрю все же откажется покидать дом, полагаясь на то, что этот вопрос будет не в списке приоритетов Уильяма, когда он станет королем.

Королева-консорт Камилла и принц Уильям. Фото: instagram.com/theroyalfamily

К тому же стало известно, что принц Уильям имеет не очень теплые отношения со своей мачехой. По словам инсайдеров, сын короля скорее "терпит" жену отца, чем "уважает" и "любит".

Поэтому, скорее всего, после смерти Чарльза III принц Уильям будет занят личными делами и принятием власти, а не судьбой нынешней королевы-консорта.

Напомним, недавно член королевской семьи назвал спортивные предпочтения Кейт Миддлтон и ее сына.

Ранее сын королевы Камилы признался, что хотел похудеть на известном препарате.