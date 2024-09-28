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Принц Гаррі відвідав тату-майстерню під час свого візиту до Нью-Йорка

28 вересня 2024 06:00
Валерія Соколенко - Редактор
Принца Гаррі запідозрили у набитті татуювання — фото
Принц Гаррі. Фото: Reuters
Валерія Соколенко - Редактор

Принца Гаррі помітили біля популярної серед зірок тату-майстерні в Нью-Йорку. Він пробув там більше години. Прихильники запідозрили герцога у порушенні правил монархії. 

Про це Page Six. 

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Принца Гаррі запідозрили у порушенні правил королівської родини

У середу принца Гаррі помітили папараці біля тату-майстерні. Він прибув на чорному позашляховику до Іст-Сайду. 

Цю майстерню обожнюють зірки. Туди постійно навідуються Кріс Гемсворт, Роберт Дауні-молодший, Скарлетт Йоханссон, Кріс Еванс і Джеремі Реннер.

Супроводжувала Гаррі охорона. Поруч з ним постійно перебувала служба безпеки. Вони були одягнені в темно-зелені штани та сірі сорочки-поло. Стало відомо, що охоронці насправді працівники Департаменту поліції Нью-Йорка. Тому автівку принца під час приїзду супроводжували ще дві автівки. Гаррі перебував у майстерні з 13:00 до 14:00.  

Видання Page Six звернувся до його представників East Side Ink за коментарем, але не отримав відповіді. Водночас інсайдер повідомив, що принц Гаррі насправді не зробив тату під час свого візиту до відомої майстерні тату. Він був там лише для рекламного трюку, який він знімає для майбутнього проєкту.

Робити татуювання суперечить протоколу британського монарха для членів королівської сім’ї.

Нагадаємо, стало відомо, чому принц Гаррі вирушив у мандри без своєї дружини Меган Маркл. Також принца Гаррі переплутали з його братом.

США принц Гаррі Тату Нью-Йорк королівська родина

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