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Принц Гарри посетил тату-мастерскую во время своего визита в Нью-Йорк

28 сентября 2024 06:00
Валерия Соколенко - Редактор
Принца Гарри заподозрили в набивке татуировки.
Принц Гарри. Фото: Reuters
Валерия Соколенко - Редактор

Принца Гарри заметили у популярной среди звезд тату-мастерской в Нью-Йорке. Он пробыл там больше часа. Сторонники заподозрили герцога в нарушении правил монархии.

Об этом Page Six.

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Принца Гарри заподозрили в нарушении правил королевской семьи

В среду принца Гарри заметили папарацци у тату-мастерской. Он прибыл на черном внедорожнике в Ист-Сайд.

Эту мастерскую обожают звезды. Туда постоянно наведываются Крис Гемсворт, Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс и Джереми Реннер.

Сопровождала Гарри охрана. Рядом с ним постоянно находилась служба безопасности. Они были одеты в темно-зеленые брюки и серые рубашки поло. Стало известно, что охранники действительно работники Департамента полиции Нью-Йорка. Поэтому автомобиль принца во время приезда сопровождали еще два автомобиля. Гарри находился в мастерской с 13:00 до 14:00.

Издание Page Six обратился к его представителям East Side Ink за комментарием, но не получил ответа. В то же время инсайдер сообщил, что принц Гарри на самом деле не сделал тату во время своего визита в знаменитую тату мастерскую. Он был там только для рекламного трюка, который он снимает для будущего проекта.

Делать татуировку противоречит протоколу британского монарха для членов королевской семьи.

Напомним, стало известно, почему принц Гарри отправился в путешествие без своей жены Меган Маркл. Также принца Гарри перепутали с его братом.

США принц Гарри Тату Нью-Йорк королевская семья

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