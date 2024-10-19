Принц Гарри ошеломил успехами в необычном виде спорта

Принц Гарри. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Принц Гарри показал свои невероятные навыки в серфинге. Герцог Сассекский удивил своим умением укротить волну.

Видео с принцем опубликовал в Instagram известный серфингист Райман Ван Бастолаер.

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Ван Бастолаер показал, как принц уверенно становится на доску на маневрирует среди огромных волн. Серфингист, известный своими успехами в этом спорте на Таити, признался, что рад потренироваться вместе с герцогом.

"На Таити мы все еще называем тебя принцем Гарри, но на серфинге — это мой брат. Для меня было честью, что ты занимаешься серфингом со мной и Келли Слейтером", — написал Ван Бастолаер.

Кстати, сертификат на тренировку Гарри подарила его жена Меган Маркл еще на 36-летие. Однако только сейчас герцог смог серьезно посвятить себя этому занятию.

Почитатели также оценили навыки принца и увлеклись его уверенностью на доске.

"Он живет лучшей жизнью".

"Лучшее королевское хобби!".

"Молодец, он вырвался на свободу".

Напомним, мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл планируют купить дом в Европе.

Ранее стало известно, что между принцем Уильямом и королевой Камилой возникло существенное недоразумение.