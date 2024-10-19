Принц Гарри ошеломил успехами в необычном виде спорта

Принц Гарри удивил поклонников своим необычным хобби
Принц Гарри показал свои невероятные навыки в серфинге. Герцог Сассекский удивил своим умением укротить волну.
Видео с принцем опубликовал в Instagram известный серфингист Райман Ван Бастолаер.
Принц Гарри показал, как стоит на доске для серфинга
Ван Бастолаер показал, как принц уверенно становится на доску на маневрирует среди огромных волн. Серфингист, известный своими успехами в этом спорте на Таити, признался, что рад потренироваться вместе с герцогом.
"На Таити мы все еще называем тебя принцем Гарри, но на серфинге — это мой брат. Для меня было честью, что ты занимаешься серфингом со мной и Келли Слейтером", — написал Ван Бастолаер.
Кстати, сертификат на тренировку Гарри подарила его жена Меган Маркл еще на 36-летие. Однако только сейчас герцог смог серьезно посвятить себя этому занятию.
Почитатели также оценили навыки принца и увлеклись его уверенностью на доске.
"Он живет лучшей жизнью".
"Лучшее королевское хобби!".
"Молодец, он вырвался на свободу".
Напомним, мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл планируют купить дом в Европе.
Ранее стало известно, что между принцем Уильямом и королевой Камилой возникло существенное недоразумение.
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