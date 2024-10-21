Дженніфер Лоуренс вагітна вдруге - подробиці, фото

Дженніфер Лоуренс. Фото: Reuters

Акторка Дженніфер Лоуренс незабаром знову стане мамою. Зірка "Голодних ігор" вдруге вагітна.

Про це повідомив представник акторки Vogue.

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Дженніфер Лоуренс вдруге вагітна

34-річна володарка "Оскара" засвітила округлий животик дорогою до ресторану в Лос-Анджелесі. Дженніфер обрала для вечері довгу чорну спідницю та білу футболку, яка підкреслила її цікаве положення.

Журналісти одразу ж звернулися до менеджера знаменитості, який підтвердив, що скоро в родині Лоуренс буде поповнення.

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс вже виховує дворічного Сайя від свого чоловіка, галериста Кука Мароні. Пара зіграла весілля у жовтні 2019 року.

Нагадаємо, нещодавно зірка студії "Квартал 95" прокоментувала чутки про свою вагітність.

Раніше старша донька Олі Полякової розповіла, чому не поїхала навчатися до США.