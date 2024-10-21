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Зірка "Голодних ігор" вагітна другою дитиною

21 жовтня 2024 09:37
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Дженніфер Лоуренс вагітна вдруге - подробиці, фото
Дженніфер Лоуренс. Фото: Reuters
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Акторка Дженніфер Лоуренс незабаром знову стане мамою. Зірка "Голодних ігор" вдруге вагітна

Про це повідомив представник акторки Vogue.

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Дженніфер Лоуренс вдруге вагітна

34-річна володарка "Оскара" засвітила округлий животик дорогою до ресторану в Лос-Анджелесі. Дженніфер обрала для вечері довгу чорну спідницю та білу футболку, яка підкреслила її цікаве положення.

Журналісти одразу ж звернулися до менеджера знаменитості, який підтвердив, що скоро в родині Лоуренс буде поповнення. 

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс вже виховує дворічного Сайя від свого чоловіка, галериста Кука Мароні. Пара зіграла весілля у жовтні 2019 року.

Нагадаємо, нещодавно зірка студії "Квартал 95" прокоментувала чутки про свою вагітність.

Раніше старша донька Олі Полякової розповіла, чому не поїхала навчатися до США.

вагітність Дженніфер Лоуренс закордонні зірки Голлівуд діти

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