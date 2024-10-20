Оля Полякова пояснила, чому її донька повернулася назад до України

Співачка Оля Полякова із донькою Машею. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Відома українська співачка Оля Полякова повідомила про те, що її старша донька не розпочала заплановане навчання в Америці. Виконавиця пояснила, чому довелося перенести поїздку.

Про це вона розповіла у студії "Ранок. Марафон".

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Маша Полякова вирушила на навчання до Америки наприкінці літа, перед початком навчального семестру. Втім, дівчина була вимушена повернутися додому.

Як пояснила співачка, її донька приїхала назад до України через проблеми із візою, втім родина планує вирішити їх в найближчий час, щоб Маша змогла повернутися до університету в січні.

"Вона навчається в консерваторії й зараз вже їде зимою до Америки. У нас трошки не вийшло, бо вона поїхала до Берклі й потім повернулася. Там така історія вийшла, але вона туди повернеться з січня. Вже нарешті поїде вчитися, бо там з візою сталися проблеми. І це нас затримало", — зізналась виконавиця.

Співачка додала, що нині Маша продовжує вчитися на композиторському факультеті в академії ім. Чайковського у Києві.

Нагадаємо, нещодавно донька Олі Полякової Маша представила свій перший кліп. А також зірка зізналася, чи боїться її молодша донечка Аліса російських дронів та ракет.