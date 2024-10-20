Оля Полякова объяснила, почему ее дочь вернулась обратно в Украину

Певица Оля Полякова с дочерью Машей. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Известная украинская певица Оля Полякова сообщила, что ее старшая дочь не начала запланированную учебу в Америке. Исполнительница объяснила, почему пришлось перенести поездку.

Об этом она рассказала в студии "Утро. Марафон".

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Маша Полякова отправилась на обучение в Америку в конце лета, перед началом учебного семестра. Впрочем, девушка была вынуждена вернуться домой.

Как объяснила певица, ее дочь приехала обратно в Украину из-за проблем с визой, однако семья планирует решить их в ближайшее время, чтобы Маша смогла вернуться в университет в январе.

"Она учится в консерватории и сейчас уже едет зимой в Америку. У нас немножко не получилось, потому что она поехала в Беркли и потом вернулась. Там такая история получилась, но она туда вернется с января. Уже наконец поедет учиться, потому что там с визой возникли проблемы. И это нас задержало", — призналась исполнительница.

Певица добавила, что Маша продолжает учиться на композиторском факультете в академии им. Чайковского в Киеве.

Напомним, недавно дочь Оли Поляковой Маша представила свой первый клип. А также звезда призналась, боится ли ее младшая дочь Алиса российских дронов и ракет.