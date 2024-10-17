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Накриває паніка — дружина Остапчука поділилася переживаннями перед пологами

17 жовтня 2024 15:06
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Дружина Володимира Остапчука поділилася переживаннями перед пологами - фото
Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Дружина шоумена Володимира Остапчука — Катерина — розповіла про свої переживання під час вагітності. Зовсім скоро зіркове подружжя очікує на появу малюка. 

Своїми емоціями блогерка поділилася в Instgaram.

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Катерина навідалася до лікаря на контрольне обстеження. Після візиту у соцмережі дружина ведучого замилувала кадрами з УЗД, на яких добре видно їхнього малюка.

Зараз Катерина перебуває приблизно на 32 тижні вагітності. І, як зізнається блогерка, чим ближче стає дата пологів, тим більше вона переживає.

"Чим ближче до пологів, тим більше мене накриває паніка. 1 грудня буде рівно 37 тижнів і це вже вважається доношеною вагітністю. До 1 грудня 1,5 місяці! Вчора знову намагалася скласти список того, що ще треба докупити, але мені здається, що я нічого не розумію, хоч і передивилася багато відео", — поділилася дружина шоумена.

Вагітна Катерина Остапчук відвідала лікаря
Вагітна Катерина Остапчук відвідала лікаря. Фото: instagram.com/poka.tya 

Катерина розповіла, що хоч і звикла завжди бути самостійною та готувалася до вагітності, але все одно має певні хвилювання.

"Я років з 14 завжди була супер самостійною. Ми планували, на початку мені здавалося, що я готова, але зараз з 'явилося відчуття, що коли він народиться, я буду перший час чекати, коли прийде його справжня мама", — пожартувала блогерка.

Дружина Володимира Остапчука
Дружина Володимира Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya

В одній з публікацій Катерина також пожартувала, що вже навіть замислилася про навчання сина у школі та завчасно попросила чоловіка робити з ним домашні завдання.

"Час летить. Мені вже стає погано при думці, що йому через шість років до школи. Я ще від своєї не відійшла. Добре, що ми домовилися (так, ми й таке обговорили), що домашку з Тімом робитиму не я, бо він потім від психологів не буде виходити", — жартома сказала блогерка.

Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука гнівно відреагувала на обурливу статтю про себе у ЗМІ.

Також вагітна зірка серіалу "Свати" показала округлий животик у стильній фотосесії.

вагітність пологи українські зірки Володимир Остапчук Катерина Полтавська

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