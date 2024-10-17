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Накрывает паника — жена Остапчука поделилась переживаниями перед родами

17 октября 2024 15:06
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Жена Владимира Остапчука поделилась переживаниями перед родами.
Екатерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Жена шоумена Владимира Остапчука — Екатерина — рассказала о своих переживаниях во время беременности. Совсем скоро звездные супруги ожидают появления малыша.

Своими эмоциями блогер поделилась в Instgaram.

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Екатерина наведалась к врачу на контрольное обследование. После визита в соцсети жена ведущего восхитила кадрами с УЗИ, на которых хорошо виден их малыш.

Сейчас Екатерина находится примерно на 32 неделе беременности. И, как признается блогер, чем ближе становится дата родов, тем больше она переживает.

"Чем ближе к родам, тем больше меня накрывает паника. 1 декабря будет ровно 37 недель, и это уже считается доношенной беременностью. До 1 декабря 1,5 месяца! Вчера снова пыталась составить список того, что еще нужно докупить, но мне кажется, что я ничего не понимаю, хоть и пересмотрела много видео", — поделилась жена шоумена.

Беременная Екатерина Остапчук посетила врача
Беременная Екатерина Остапчук посетила врача. Фото: instagram.com/poka.tya

Екатерина рассказала, что хоть и привыкла всегда быть самостоятельной и готовилась к беременности, но все равно испытывает определенные волнения.

"Я лет с 14 всегда была суперсамостоятельной. Мы планировали, вначале мне казалось, что я готова, но сейчас появилось ощущение, что когда он родится, я буду первое время ждать, когда придет его настоящая мама", — пошутила блогер.

Жена Владимира Остапчука
Жена Владимира Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya

В одной из публикаций Екатерина также пошутила, что уже даже задумалась об учебе сына в школе и раньше времени попросила мужа делать с ним домашние задания.

"Время летит. Мне уже становится плохо при мысли, что ему через шесть лет в школу. Я еще от своей не отошла. Хорошо, что мы договорились (да, мы и такое обсудили), что домашку с Тимом буду делать не я, потому что он потом от психологов не будет выходить", — в шутку сказала блогер.

Напомним, ранее жена Владимира Остапчука гневно отреагировала на возмутительную статью о себе в СМИ.

Также беременная звезда сериала "Сваты" показала округлый животик в стильной фотосессии.

беременность роды украинские звезды Владимир Остапчук Екатерина Полтавская

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