Дженнифер Лоуренс беременна во второй раз - подробности, фото

Звезда "Голодных игр" беременна вторым ребенком
Актриса Дженнифер Лоуренс вскоре снова станет мамой. Звезда "Голодных игр" второй раз беременна.
Об этом сообщил представитель актрисы Vogue.
Дженнифер Лоуренс второй раз беременна
34-летняя обладательница "Оскара" засветила округлый животик по дороге в ресторан в Лос-Анджелесе. Дженнифер выбрала для ужина длинную черную юбку и белую футболку, которая подчеркнула ее интересное положение.
Журналисты сразу обратились к менеджеру знаменитости, который подтвердил, что скоро в семье Лоуренс будет пополнение.
Напомним, Дженнифер Лоуренс уже воспитывает двухлетнего Сайя от своего мужа, галериста Кука Марони. Пара сыграла свадьбу в октябре 2019 года.
Напомним, недавно звезда студии "Квартал 95" прокомментировала слухи о своей беременности.
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