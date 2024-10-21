Дженнифер Лоуренс беременна во второй раз - подробности, фото

Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters

Актриса Дженнифер Лоуренс вскоре снова станет мамой. Звезда "Голодных игр" второй раз беременна.

Об этом сообщил представитель актрисы Vogue.

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Дженнифер Лоуренс второй раз беременна

34-летняя обладательница "Оскара" засветила округлый животик по дороге в ресторан в Лос-Анджелесе. Дженнифер выбрала для ужина длинную черную юбку и белую футболку, которая подчеркнула ее интересное положение.

Журналисты сразу обратились к менеджеру знаменитости, который подтвердил, что скоро в семье Лоуренс будет пополнение.

Напомним, Дженнифер Лоуренс уже воспитывает двухлетнего Сайя от своего мужа, галериста Кука Марони. Пара сыграла свадьбу в октябре 2019 года.

Напомним, недавно звезда студии "Квартал 95" прокомментировала слухи о своей беременности.

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