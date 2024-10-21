Майкл Дуглас показал красавицу-дочь от Кэтрин-Зеты Джонс.

Кэтрин-Зета Джонс и Майкл Дуглас с дочерью. Фото: instagram.com/carys.douglas

Голливудский актер Майкл Дуглас поделился с поклонниками семейными фотографиями. 80-летняя звезда показал, как проводит время вместе со своей дочерью Кэрис.

Новые фото Дуглас опубликовал на своей странице в Instagram.

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Дочь Дугласа и актрисы Кэтрин-Зеты Джонс сейчас учится в университете. Звездный отец отправился к ней в конце недели, чтобы провести вместе время на выходных.

Майкл показал на счастливых фото, как они вместе с Кэрис прогулялись по парку вокруг кампуса и насладились солнечной погодой.

"Посетил мою дочь Кэрис в школе в осеннее воскресенье!", — подписал фото Дуглас.

Майкл Дуглас с дочерью. Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

В комментариях поклонник отметили, что Кэрис стала настоящей красавицей и очень похожа на своих звездных родителей.

"Она прекрасна! Очень похожа на маму".

"Великолепный отец и красавица-дочь".

"Какой отец, такая и дочь — очень красивые".

Майкл Дуглас и его дочь Кэрис. Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Ранее стало известно, что звезда "Голодных игр" ждет второго ребенка.

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