Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас показали, як проводять вихідні

Щаслива дружина — Кетрін Зета-Джонс показалася в обіймах Майкла Дугласа
55-річна зірка серіалу "Венздей" Кетрін Зета-Джонс поділилася новою світлиною зі своїм 80-річним чоловіком, актором Майклом Дугласом. Пара разом провела вихідні.
Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Кетрін Зета-Джонс показала, як проводить час з Майклом Дугласом
Не секрет, що одним з найулюбленіших занять пари є гольф. Тож і цей спільний вікенд подружжя присвятило активному відпочинку.
На світлині, якою Кетрін поділилася із шанувальниками, вони із Майклом щасливі позували на тлі зелених полів із ключками в руках.
Для активного відпочинку акторка обрала легкий спортивний костюм темно-синього кольору та панаму, якою загадково прикрила погляд на фото.
"Вихідні на природі! Щаслива дружина, щасливе життя", — підписала світлину Зета-Джонс.
Нагадаємо, зовсім нещодавно Майкл Дуглас вперше побував у Києві. Зірка "Основного інстинкту" виступив під час Саміту перших леді та джентельменів та висловив свою підтримку українцям.
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