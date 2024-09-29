Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас показали, як проводять вихідні

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс. Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

55-річна зірка серіалу "Венздей" Кетрін Зета-Джонс поділилася новою світлиною зі своїм 80-річним чоловіком, актором Майклом Дугласом. Пара разом провела вихідні.

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Кетрін Зета-Джонс показала, як проводить час з Майклом Дугласом

Не секрет, що одним з найулюбленіших занять пари є гольф. Тож і цей спільний вікенд подружжя присвятило активному відпочинку.

На світлині, якою Кетрін поділилася із шанувальниками, вони із Майклом щасливі позували на тлі зелених полів із ключками в руках.

Для активного відпочинку акторка обрала легкий спортивний костюм темно-синього кольору та панаму, якою загадково прикрила погляд на фото.

"Вихідні на природі! Щаслива дружина, щасливе життя", — підписала світлину Зета-Джонс.

Кетрін Зета-Джонс на відпочинку з Майклом Дугласом. Фото: instagram.com/catherinezetajones

Нагадаємо, зовсім нещодавно Майкл Дуглас вперше побував у Києві. Зірка "Основного інстинкту" виступив під час Саміту перших леді та джентельменів та висловив свою підтримку українцям.