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Щаслива дружина — Кетрін Зета-Джонс показалася в обіймах Майкла Дугласа

29 вересня 2024 18:05
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас показали, як проводять вихідні
Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс. Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

55-річна зірка серіалу "Венздей" Кетрін Зета-Джонс поділилася новою світлиною зі своїм 80-річним чоловіком, актором Майклом Дугласом. Пара разом провела вихідні.

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram

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Не секрет, що одним з найулюбленіших занять пари є гольф. Тож і цей спільний вікенд подружжя присвятило активному відпочинку.

На світлині, якою Кетрін поділилася із шанувальниками, вони із Майклом щасливі позували на тлі зелених полів із ключками в руках. 

Для активного відпочинку акторка обрала легкий спортивний костюм темно-синього кольору та панаму, якою загадково прикрила погляд на фото.

"Вихідні на природі! Щаслива дружина, щасливе життя", — підписала світлину Зета-Джонс.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас
Кетрін Зета-Джонс на відпочинку з Майклом Дугласом. Фото: instagram.com/catherinezetajones

Нагадаємо, зовсім нещодавно Майкл Дуглас вперше побував у Києві. Зірка "Основного інстинкту" виступив під час Саміту перших леді та джентельменів та висловив свою підтримку українцям.

 

Кетрін Зета-Джонс актори закордонні зірки зіркова пара Майкл Дуглас

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