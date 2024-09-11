Майкл Дуглас з "Основного інстинкту" прибув на Саміт перших леді та джентльменів до Києва — фото

Зірка "Основного інстинкту" Майкл Дуглас вперше приїхав до Києва
Голлівудський актор Майкл Кірк Дуглас приїхав до Києва, щоб завітати на Саміт перших леді та джентльменів. Поки був вільний час, відвідав важливі пам'ятки столиці.
Про це йдеться на Facebook.
Майкл Дуглас прибув на Саміт перших леді та джентльменів
Вже завтра, 12 вересня, в Києві відбудеться масштабний Саміт перших леді та джентльменів, організований Оленою Зеленською. На захід запросили та актора та посла доброї волі ООН Майкла Дугласа. Зірка здобув найбільшу популярність після ролі детектива Ніка Каррена в фільмі "Основний інстинкт".
Поки він мав вільний день, представники КМДА провели йому екскурсію історичними пам'ятками. Зірка відвідав Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу та парк "Володимирська гірка". Не оминув і Андріївську церкву.
"Почесний гість був вражений красою архітектури нашого улюбленого міста, а також активно цікавився історичними подіями, які відбувалися у Києві. Були раді стати частиною відвідин друга України", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Україна погодилась брати участь в Євробаченні-2025. Також ми розповідали про модні образи Олени Зеленської під час її поїздки до США.
Читайте Новини.LIVE!