Майкл Дуглас з "Основного інстинкту" прибув на Саміт перших леді та джентльменів до Києва — фото

Американський актор Майкл Дуглас. Фото: Управління туризму та промоцій КМДА

Голлівудський актор Майкл Кірк Дуглас приїхав до Києва, щоб завітати на Саміт перших леді та джентльменів. Поки був вільний час, відвідав важливі пам'ятки столиці.

Про це йдеться на Facebook.

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Майкл Дуглас прибув на Саміт перших леді та джентльменів

Вже завтра, 12 вересня, в Києві відбудеться масштабний Саміт перших леді та джентльменів, організований Оленою Зеленською. На захід запросили та актора та посла доброї волі ООН Майкла Дугласа. Зірка здобув найбільшу популярність після ролі детектива Ніка Каррена в фільмі "Основний інстинкт".

Майкл Дуглас в Києві. Фото: Управління туризму та промоцій КМДА

Поки він мав вільний день, представники КМДА провели йому екскурсію історичними пам'ятками. Зірка відвідав Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу та парк "Володимирська гірка". Не оминув і Андріївську церкву.

"Почесний гість був вражений красою архітектури нашого улюбленого міста, а також активно цікавився історичними подіями, які відбувалися у Києві. Були раді стати частиною відвідин друга України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна погодилась брати участь в Євробаченні-2025. Також ми розповідали про модні образи Олени Зеленської під час її поїздки до США.