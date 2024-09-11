Майкл Дуглас из "Основного инстинкта" прибыл на Саммит первых леди и джентльменов в Киев.

Американский актер Майкл Дуглас. Фото: Управление туризма и продвижения КГГА

Голливудский актер Майкл Кирк Дуглас приехал в Киев, чтобы посетить Саммит первых леди и джентльменов. Пока было свободное время, посетил важные достопримечательности столицы.

Об этом написали на Facebook.

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Уже завтра, 12 сентября, в Киеве состоится масштабный саммит первых леди и джентльменов, организованный Еленой Зеленской. На мероприятие пригласили актера и посла доброй воли ООН Майкла Дугласа. Звезда приобрел наибольшую популярность после роли детектива Ника Каррена в фильме "Основной инстинкт".

Майкл Дуглас в Киеве. Фото: Управление туризма и продвижения КГГА

Пока у него был свободный день, представители КГГА провели ему экскурсию по историческим достопримечательностям. Звезда посетил Михайловский Златоверхий монастырь, Михайловскую площадь и парк "Владимирская горка". Не оминул и Андреевскую церковь.

"Почетный гость был поражен красотой архитектуры нашего любимого города, а также активно интересовался историческими событиями, которые происходили в Киеве. Были рады стать частью посещения друга Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, Украина согласилась участвовать в Евровидении-2025. Также мы рассказывали о модных образах Елены Зеленской во время ее поездки в США.