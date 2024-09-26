Кетрін Зета-Джонс привітала Майкла Дугласа з днем народження оголеним фото

Акторка Кетрін-Зета Джонс та Майкл Дуглас. Фото: instagram.com/catherinezetajones/

25 вересня Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас, які народилися одного дня, відзначають дні народження. Акторці виповнилося 55 років, а її дружину — 80 років.

Про це стало відомо з соціальної мережі акторки.

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Знаменитість поділилася архівним знімком пари і показала свій святковий "костюм".

Акторка Кетрін-Зета Джонс. Фото: instagram.com/catherinezetajones/

"З днем ​​народження Майкла та мене! На фото ми в наш день народження 25 років тому! Я люблю тебе всім серцем, наш друг сфотографував нас у Нью-Йорку!", — підписала спільне фото з чоловіком Кетрін. Актриса також виклала своє фото у повністю оголеному вигляді у ванній та зазначила, що за 25 років стосунків у неї закінчилися ідеї для подарунків.

"У моєму святковому костюмі! Після більш ніж 25 років спільного святкування дня народження з чоловіком у мене закінчилися ідеї для подарунків! Це другий варіант подарунка, перший варіант — м'ячі для гольфу, звісно", — написала Кетрін.

Майкл Дуглас привітав дружину зізнанням у коханні та побажанням гарного року.

Нагадаємо, Єфросиніна показала фото коханого з пологового. А раніше стало відомо, що Сумська привітала коханого чоловіка з днем народження сімейним фото.