Кетрін Зета-Джонс привітала Майкла Дугласа з днем народження оголеним фото
25 вересня Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас, які народилися одного дня, відзначають дні народження. Акторці виповнилося 55 років, а її дружину — 80 років.
Про це стало відомо з соціальної мережі акторки.
Кетрін Зета-Джонс зробила чоловіку приємний подарунок
Знаменитість поділилася архівним знімком пари і показала свій святковий "костюм".
"З днем народження Майкла та мене! На фото ми в наш день народження 25 років тому! Я люблю тебе всім серцем, наш друг сфотографував нас у Нью-Йорку!", — підписала спільне фото з чоловіком Кетрін. Актриса також виклала своє фото у повністю оголеному вигляді у ванній та зазначила, що за 25 років стосунків у неї закінчилися ідеї для подарунків.
"У моєму святковому костюмі! Після більш ніж 25 років спільного святкування дня народження з чоловіком у мене закінчилися ідеї для подарунків! Це другий варіант подарунка, перший варіант — м'ячі для гольфу, звісно", — написала Кетрін.
Майкл Дуглас привітав дружину зізнанням у коханні та побажанням гарного року.
Нагадаємо, Єфросиніна показала фото коханого з пологового. А раніше стало відомо, що Сумська привітала коханого чоловіка з днем народження сімейним фото.
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