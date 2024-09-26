Кэтрин Зета-Джонс поздравила Майкла Дугласа с днем рождения обнаженным фото

Актриса Кэтрин-Зета Джонс и Майкл Дуглас. Фото: instagram.com/catherinezetajones/

25 сентября родившиеся однажды Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отмечают дни рождения. Актрисе исполнилось 55 лет, а ее супругу — 80 лет.

Об этом стало известно из социальной сети актрисы.

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Знаменитость поделилась архивным снимком пары и показала свой праздничный "костюм".

Актриса Кэтрин-Зета Джонс. Фото: instagram.com/catherinezetajones/

"С днем ​​рождения Майкла и меня! На фото мы в наш день рождения 25 лет назад! Я люблю тебя всем сердцем, наш друг сфотографировал нас в Нью-Йорке!", — подписала совместное фото с супругом Кэтрин. Актриса также выложила свое фото в полностью обнаженном виде в ванной и отметила, что за 25 лет у нее закончились идеи для подарков.

"В моем праздничном костюме! После более чем 25 лет совместного празднования дня рождения с супругом у меня закончились идеи для подарков! Это второй вариант подарка, первый вариант — мячи для гольфа, конечно", — написала Кэтрин.

Майкл Дуглас поздравил супругу признанием в любви и пожеланием хорошего года.

Напомним, Ефросинина показала фото мужа из роддома. А ранее стало известно, что Сумская поздравила любимого супруга с днем ​​рождения семейным фото.