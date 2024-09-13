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Зірка "Основного інстинкту" Майкл Дуглас разом з сином завітав на Саміт перших леді та джентльменів

13 вересня 2024 12:28
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Майкл Дуглас виступив на Саміті перших леді та джентельменів
Американський актор Майкл Дуглас. Фото: Новини.LIVE
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

У четвер, 12 вересня, в Києві пройшов четвертий Саміт перших леді та джентельменів. Відомий голлівудський актор Майкл Кірк Дуглас разом з сином Діланом від британської акторки Кетрін Зети-Джонс відвідав почесний захід.

Новини.LIVE покажуть, як проходив Саміт за участю відомого актора.

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Майкл Дуглас на Саміті перших леді та джентельменів

Головною темою цьогорічного заходу, який проходив на території Національного заповідника "Софія Київська" стала безпека дітей. Перші леді та представники інших країни світу обговорили співпрацю задля для порятунку депортованих дітей, їх евакуацію із прифронтових територій та допомогу родинам внутрішніх переселенців.

У обговоренні важливих тем також взяв участь голлівудський актор і посол доброї волі ООН Майкл Дуглас разом із сином Діланом.

Він розповів про те, що розуміє біль українців, адже в  молоді роки він переживав в'єтнамську війну. Артист у захваті від краси столиці та об'єднаного духу українців.

"Всі українці, яких я зустрів — напрочуд сильні і такі об'єднані. Ви маєте пам'ятати — я американець, молодість якого минула у в'єтнамській війні. І моя країна була роз'єднана. Ви ж усі об'єднані і я вважаю, ця сила буде з вами до кінця. А Київ — він дуже гарний, я навіть не здогадувався про це. Я дякую за можливість бути тут", — зазначив актор.

Зірка "Основного інстинкту" Майкл Дуглас разом з сином завітав на Саміт перших леді та джентльменів - фото 1
Американський актор Майкл Дуглас із сином Діланом. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможець шоу МастерШеф Євген Клопотенко пригощав Майкла Дугласа своїм борщем. А також Олена Зеленська відкрила Саміт перших леді та джентльменів в ідеальному образі.

Київ діти саміт закордонні зірки Майкл Дуглас

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12:28 Зірка "Основного інстинкту" Майкл Дуглас разом з сином завітав на Саміт перших леді та джентльменів

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