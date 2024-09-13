Майкл Дуглас выступил на Саммите первых леди и джентельменов.

Американский актер Майкл Дуглас. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 12 сентября, в Киеве прошел четвертый Саммит первых леди и джентльменов. Известный голливудский актер Майкл Кирк Дуглас вместе с сыном Диланом от британской актрисы Кэтрин Зеты-Джонс посетил почетное мероприятие.

Новини.LIVE покажут, как проходил Саммит с участием известного актера.

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Главной темой мероприятия, которое проходило на территории Национального заповедника "София Киевская", стала безопасность детей. Первые леди и представители других стран мира обсудили сотрудничество по спасению депортированных детей, их эвакуацию с прифронтовых территорий и помощь семьям внутренних переселенцев.

В обсуждении важных тем также принял участие голливудский актер и посол доброй воли ООН Майкл Дуглас вместе с сыном Диланом.

Он рассказал, что понимает боль украинцев, ведь в молодые годы он переживал вьетнамскую войну. Артист в восторге от красоты столицы и объединенного духа украинцев.

"Все украинцы, которых я встретил, удивительно сильные и такие объединенные. Вы должны помнить, я американец, молодость которого прошла во вьетнамской войне. И моя страна была разобщенной. Вы же все объединены и я считаю, эта сила будет с вами до конца. А Киев — он очень красивый, я даже не догадывался об этом. Я благодарю за возможность быть здесь", — отметил актер.

Американский актер Майкл Дуглас с сыном Диланом. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее мы писали, что победитель шоу МастерШеф Евгений Клопотенко угощал Майкла Дугласа своим борщом. А также Елена Зеленская открыла саммит первых леди и джентльменов в идеальном образе.