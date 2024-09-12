Олена Зеленська вразила вбранням на Саміті перших леді та джентльменів — відео

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: telegram/FirstLadyOfUkraine

Перша леді України Олена Зеленська відкрила четвертий Саміт перших леді та джентльменів 2024. На захід вона прибула в білосніжному образі.

Світлини виклала у свій Telegram.

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Олена Зеленська прибула в білому на Саміт перших леді та джентльменів

Як завжди, елегантна та витончена Олена Зеленська відкрила четвертий саміт. Вона вдягнула білосніжний штанний костюм-трійку. Її злегка приталений жакет з розрізами з боків мав цікаву деталь — подовжений лацкан із правого боку, а також врізні кишені.

Олена Зеленська відкрила Саміт перших леді та джентльменів. Фото: telegram/FirstLadyOfUkraine

Образ перша леді доповнила бежевими туфлями-човниками на підборах і невеликою хусткою в нагрудній кишені. Особливим акцентом стали масивні сережки зі срібла та золота.

Головною темою саміту стала безпека дітей. Олена Зеленська з іноземними гостями обговорила важливі проблеми.

Олена Зеленська вразила костюмом на Саміті. Фото: telegram/FirstLadyOfUkraine

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська вперше розповіла, як прожила перші дні великої війни. Також ми показували гардероб дружини президента для поїздки в США.