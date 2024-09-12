Елена Зеленская поразила нарядами на Саммите первых леди и джентльменов

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: telegram/FirstLadyOfUkraine

Первая леди Украины Елена Зеленская открыла четвертый саммит первых леди и джентльменов 2024 года. На запад она прибыла в белоснежном образе.

Фотографии выложила в свой Telegram.

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Как всегда, элегантная и изящная Елена Зеленская открыла четвертый саммит. Она надела белый брючный костюм-тройку. Ее слегка приталенный жакет с разрезами по бокам имел интересную деталь — удлиненный лацкан с правой стороны, а также врезные карманы.

Елена Зеленская открыла саммит первых леди и джентльменов. Фото: telegram/FirstLadyOfUkraine

Образ первая леди дополнила бежевыми туфлями-челноками на каблуке и небольшим платком в нагрудном кармане. Особым акцентом стали массивные серьги из серебра и золота.

Главной темой саммита стала безопасность детей. Елена Зеленская с иностранными гостями обсудила важные проблемы.

Елена Зеленская поразила костюм на Саммите. Фото: telegram/FirstLadyOfUkraine

Напомним, первая леди Елена Зеленская впервые рассказала, как прожила первые дни войны. Также мы показывали гардероб супруги президента для поездки в США.