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Переможець шоу МастерШеф нагодував в Києві Блінкена та Дугласа

11 вересня 2024 21:50
Віталій Ковальчук - Редактор
Євген Клопотенко нагодував в Києві Ентоні Блінкена та Майкла Дугласа
Ресторатор Євген Клопотенко та актор Майкл Дуглас з сином Діланом. Фото: Instagram/klopotenko
Віталій Ковальчук - Редактор

До столиці України на Саміт Кримської платформи та Саміт перших леді та джентльменів приїхали багато світових політиків та знаменитостей. Деяких з почесних гостей у своєму ресторані прийняв переможець одного з сезонів популярного телешоу "МастерШеф", бізнесмен, ресторатор Євген Клопотенко. 

Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах

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Клопотенко нагодував Блінкена та Дугласа

Зірковий шеф-кухар приймав гостей у своєму ресторані в центрі Києва. Титульним знімком публікації Клопотенко обрав спільне фото з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. 

"Мій шок в шоці. Надіюсь він надихнувся на рішення, про які ми з вами мріємо (дуже далекобійні)", — написав Клопотенко, натякаючи на дозвіл США бити далекобійними ракетами по Росії. 

Клопотенко Блінкен
Євген Клопотенко та Ентоні Блінкен. Фото: Instagram/klopotenko

Опублікував Клопотенко і фото з 79-річним голлівудським актором Майклом Дугласом. Він завітав до закладу разом зі своїм сином Діланом. 

"Поїв у нас і тепер його основний інстинкт — це навернути борщу із салом", — зауважив Клопотенко.

Дуглас Клопотенко
Майкл Дуглас та Євген Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko 

Згадав Клопотенко і про представників з Естонії, Німеччини, Фінляндії, Франції та інших іноземних делегацій. Вони також їли в закладі Євгена та партнерів, і в потязі Укрзалізниці. Саме Клопотенко розробляв відповідне меню. 

Клопотенко ресторан
Євген Клопотенко та делегація США. Фото: Instagram/klopotenko

Під публікацією креативний коментар залишив стендап-комік Антон Тимошенко. 

"Треба було їм не одразу їсти подавати, а сказати, що їжа скоро буде, вже готується пакет їжі на кінець листопада", — написав він.

На що Клопотенко не став мовчати та не менш креативно відповів зірковому уродженцю Дніпропетровської області. 

Коментар Клопотенко
Коментар від Антона Тимошенка та відповідь Євгена Клопотенка. Скриншоти: Instagram/klopotenko

Нагадаємо, раніше ми писали, що Євген Клопотенко з'явився на подіумі Ukrainian Fashion Week в етноплащі. Також ми розповідали, скільки Клопотенко витрачає на життя в Києві.

їжа Євген Клопотенко Ентоні Блінкен українські зірки Майкл Дуглас

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