Клопотенко зізнався, скільки витрачає на місяць

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko

Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко назвав суми, які витрачає на життя у столиці. Окрім своїх потреб, зірковий шеф-кухар витрачає свої кошти на донати для ЗСУ та фінансово допомагає батькам.

Про це він розповів в шоу NABARI.

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Клопотенко про свої витрати

Клопотенко пояснив, що до 27 років вкладав усі свої доходи у бізнес. Нині, коли його ресторани приносять хороший заробіток, зірковий кухар не шкодує грошей на батьків та на допомогу армії.

"Я до 27 років жив із батьками й все вкладав у бізнес. Зараз купа всього, купа людей. Я ж доначу, допомагаю батькам. У мене є стандартні витрати. Десь 80 тисяч гривень. У мене є квартира, асистент, машина і водій. У мене є три групи, які коштують 80−100 тисяч гривень. Є ще донати на місяць: у середньому це 100−150 тисяч на місяць. Є допомога батькам, десь 50−60 тисяч на місяць", — поділився шеф-кухар.

Він також назвав суми, які щомісячно витрачає на власні потреби. Кухар зізнається, що не боїться втратити свої прибутки і зможе насолоджуватися життям за будь-яких умов.

"Ну і на їжу я витрачаю дуже багато, я прямо не рахую, але десь тисяч 50−60 на місяць. Я сам готую для себе. Для мене кайф піти в магазин і купити все, що я можу собі дозволити. На одяг я витрачаю десь 400 тисяч на місяць. Але це не означає, що я не зможу. Не буде в мене асистента, не буде водія, не буде продуктів, я зможу їсти й рис тільки. Квартиру винаймаю. Та квартира, яку я хочу, коштує чверть мільйона. У мене є будинок, який я купив років 5 тому, але я там не живу", — додав Клопотенко.

Нагадаємо, раніше Клопотенко розповідав про те, як йому вдається вести бізнес у розпал війни. А також шеф-кухар пояснив, чому поки не планує йти на фронт.