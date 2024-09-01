Клопотенко признался, сколько тратит в месяц

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко назвал суммы, которые тратит на жизнь в столице. Кроме своих потребностей, звездный шеф-повар тратит свои средства на донаты для ВСУ и финансово помогает родителям.

Об этом он рассказал в шоу NABARI.

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Клопотенко о своих расходах

Клопотенко объяснил, что до 27 лет вкладывал все свои доходы в бизнес. Сейчас, когда его рестораны приносят хороший заработок, звездный повар не жалеет денег для родителей и на помощь армии.

"Я до 27 лет жил с родителями и все вкладывал в бизнес. Сейчас куча всего, куча людей. Я же доначу, помогаю родителям. У меня есть стандартные расходы. Где-то 80 тысяч гривен. У меня есть квартира, ассистент, машина и водитель. У меня есть три группы, которые стоят 80-100 тысяч гривен. Есть еще донаты в месяц: в среднем это 100-150 тысяч в месяц. Есть помощь родителям, где-то 50-60 тысяч в месяц", — поделился шеф-повар.

Он также назвал суммы, которые ежемесячно тратит на собственные нужды. Повар признается, что не боится потерять свои доходы и сможет наслаждаться жизнью в любых условиях.

"Ну и на еду я трачу очень много, я прямо не считаю, но где-то тысяч 50-60 в месяц. Я сам готовлю для себя. Для меня кайф пойти в магазин и купить все, что я могу себе позволить. На одежду я трачу где-то 400 тысяч в месяц. Но это не значит, что я не смогу. Не будет у меня ассистента, не будет водителя, не будет продуктов, я смогу есть и рис только. Квартиру снимаю. Та квартира, которую я хочу, стоит четверть миллиона. У меня есть дом, который я купил лет 5 назад, но я там не живу", — добавил Клопотенко.

Напомним, ранее Клопотенко рассказывал о том, как ему удается вести бизнес в разгар войны. А также шеф-повар объяснил, почему пока не планирует уходить на фронт.