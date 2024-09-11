Евгений Клопотенко накормил в Киеве Энтони Блинкена и Майкла Дугласа

Победитель шоу МастерШеф накормил в Киеве Блинкена и Дугласа
В столицу Украины на Саммит Крымской платформы и Саммит первых леди и джентльменов приехали многие мировые политики и знаменитости. Некоторых почетных гостей в своем ресторане принял победитель одного из сезонов популярного телешоу "МастерШеф", бизнесмен, ресторатор Евгений Клопотенко.
Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.
Клопотенко накормил Блинкена и Дугласа
Звездный шеф-повар принимал гостей в ресторане в центре Киева. Титульным снимком публикации Клопотенко выбрал совместное фото с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Мой шок в шоке. Надеюсь он вдохновился на решения, о которых мы с вами мечтаем (очень дальнобойные)", — написал Клопотенко, намекая на разрешение США бить дальнобойными ракетами по России.
Опубликовал Клопотенко и фото с 79-летним голливудским актером Майклом Дугласом. Он посетил заведение вместе со своим сыном Диланом.
"Поел у нас и теперь его основной инстинкт — это навернуть борща с салом", — отметил Клопотенко.
Упомянул Клопотенко и о представителях из Эстонии, Германии, Финляндии, Франции и других иностранных делегаций. Они также ели в заведении Евгения и партнеров, и в поезде Укрзализныци. Именно Клопотенко разрабатывал соответствуещее меню.
Под публикацией креативный комментарий оставил стендап-комик Антон Тимошенко.
"Надо было им не сразу есть подавать, а сказать, что еда скоро будет, уже готовится пакет еды на конец ноября", — написал он.
На что Клопотенко не стал молчать и не менее креативно ответил звездному уроженцу Днепропетровской области.
Напомним, ранее мы писали, что Евгений Клопотенко появился на подиуме Ukrainian Fashion Week в этно-плаще. Также мы рассказывали, сколько Клопотенко тратит на жизнь в Киеве.
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