Евгений Клопотенко накормил в Киеве Энтони Блинкена и Майкла Дугласа

Ресторатор Евгений Клопотенко и актер Майкл Дуглас с сыном Диланом. Фото: Instagram/klopotenko

В столицу Украины на Саммит Крымской платформы и Саммит первых леди и джентльменов приехали многие мировые политики и знаменитости. Некоторых почетных гостей в своем ресторане принял победитель одного из сезонов популярного телешоу "МастерШеф", бизнесмен, ресторатор Евгений Клопотенко.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

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Звездный шеф-повар принимал гостей в ресторане в центре Киева. Титульным снимком публикации Клопотенко выбрал совместное фото с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мой шок в шоке. Надеюсь он вдохновился на решения, о которых мы с вами мечтаем (очень дальнобойные)", — написал Клопотенко, намекая на разрешение США бить дальнобойными ракетами по России.

Евгений Клопотенко и Энтони Блинкен. Фото: Instagram/klopotenko

Опубликовал Клопотенко и фото с 79-летним голливудским актером Майклом Дугласом. Он посетил заведение вместе со своим сыном Диланом.

"Поел у нас и теперь его основной инстинкт — это навернуть борща с салом", — отметил Клопотенко.

Майкл Дуглас и Евгений Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko

Упомянул Клопотенко и о представителях из Эстонии, Германии, Финляндии, Франции и других иностранных делегаций. Они также ели в заведении Евгения и партнеров, и в поезде Укрзализныци. Именно Клопотенко разрабатывал соответствуещее меню.

Евгений Клопотенко и делегация США. Фото: Instagram/klopotenko

Под публикацией креативный комментарий оставил стендап-комик Антон Тимошенко.

"Надо было им не сразу есть подавать, а сказать, что еда скоро будет, уже готовится пакет еды на конец ноября", — написал он.

На что Клопотенко не стал молчать и не менее креативно ответил звездному уроженцу Днепропетровской области.

Комментарий от Антона Тимошенко и ответ Евгения Клопотенко. Скриншоты: Instagram/klopotenko

Напомним, ранее мы писали, что Евгений Клопотенко появился на подиуме Ukrainian Fashion Week в этно-плаще. Также мы рассказывали, сколько Клопотенко тратит на жизнь в Киеве.