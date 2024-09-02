Євген Клопотенко приміряв роль моделі на Ukrainian Fashion Week — фото

Український кухар Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko

Популярний кухар Євген Клопотенко опановує нові терени — український фешн. Він пройшовся подіумом на Тижні моди у вбранні з колекції STARCHAK.

Світлини виклав в Instagram.

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Євген Клопотенко пройшовся подіумом на Ukrainian Fashion Week, який відбувається вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Я на подіумі. Шок. Якось так щемко представляти колекцію STARCHAK, яка поєднує традиційні українські ремесла: витинанкарство та різблення. І ще й робити це з благодійною метою (такий елемент тепер має кожна подія в нашій країні, але все ж)", — розповів кухар.

Євген Клопотенко на Ukrainian Fashion Week. Фото: instagram.com/klopotenko

Для Клопотенка бренд обрав образ з ніжно-лимонного плаща, коричневої напівпрозорої футболки та оригінального поясу — елементи української етніки.

"Що я хочу сказати у підсумку: українська вишиванка — це дуже круто, але ми маємо ще багато всього, окрім неї. Український борщ прекрасний, але в нас ще стільки смачного та унікального. І так в кожній, кожній сфері. Ми всі значно ширші, більші, глибші, ніж інші думають про нас, і ніж самі думаємо про себе. Такі події класно підсвічують масштаби неймовірності українців", — написав кухар.

Євген Клопотенко спробував свої сили в моделінгу. Фото: instagram.com/klopotenko

Нагадаємо, Євген Клопотенко зізнався, скільки потребує грошей, щоб прожити в Києві. Також кухар розкритикував меню для дітей в українських школах.