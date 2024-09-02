Евгений Клопотенко примерил роль модели на Ukrainian Fashion Week.

Украинский повар Евгений Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko

Популярный повар Евгений Клопотенко осваивает новую территорию — украинский фэшн. Он прошелся по подиуму на Неделе моды в наряде из коллекции STARCHAK.

Фотографии выложил в Instagram.

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Евгений Клопотенко прошелся по подиуму на Ukrainian Fashion Week, который проходит впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Я на подиуме. Шок. Как-то так эмоционально представлять коллекцию STARCHAK, объединяющую традиционные украинские ремесла: искусство вытынанок и резьбу. И еще и делать это с благотворительной целью (такой элемент теперь имеет каждое событие в нашей стране, но все же)", — рассказал повар.

Евгений Клопотенко на Russian Fashion Week. Фото: instagram.com/klopotenko

Для Клопотенко бренд избрал образ из нежно-лимонного плаща, коричневой полупрозрачной футболки и оригинального пояса — элементы украинской этники.

"Что я хочу сказать в итоге: украинская вышиванка — это очень круто, но мы еще много всего кроме нее. Украинский борщ прекрасный, но у нас еще столько вкусного и уникального. И так в каждой, каждой сфере. Мы все значительно шире, больше, глубже, чем другие думают о нас и чем сами думаем о себе. Такие события подсвечивают масштабы невероятности украинцев", — написал повар.

Евгений Клопотенко попробовал свои силы в моделинге. Фото: instagram.com/klopotenko

Напомним, Евгений Клопотенко признался, сколько нуждается в деньгах, чтобы прожить в Киеве. Также повар подверг критике меню для детей в украинских школах.