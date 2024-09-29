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Счастливая жена — Кэтрин Зета-Джонс показалась в объятиях Майкла Дугласа

29 сентября 2024 18:05
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас показали, как проводят выходные
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс. Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

55-летняя звезда сериала "Уэнсдей" Кэтрин Зета-Джонс поделилась новой фотографией со своим 80-летним мужем, актером Майклом Дугласом. Пара вместе провела выходные.

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

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Не секрет, что одним из самых любимых занятий пары является гольф. Поэтому и этот общий уикэнд супруги посвятили активному отдыху.

На фотографии, которой Кэтрин поделилась с поклонниками, они с Майклом счастливо позировали на фоне зеленых полей с клюшками в руках.

Для активного отдыха актриса выбрала легкий спортивный костюм темно-синего цвета и панаму, загадочно прикрывшую взгляд на фото.

"Выходные на природе! Счастливая жена, счастливая жизнь" , — подписала фотографию Зета-Джонс.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас
Кэтрин Зета-Джонс на отдыхе с Майклом Дугласом. Фото: instagram.com/catherinezetajones

Напомним, совсем недавно Майкл Дуглас впервые побывал в Киеве. Звезда "Основного инстинкта" выступил на саммите первых леди и джентельменов и выразил свою поддержку украинцам.

 

Кэтрин Зета-Джонс актеры зарубежные звезды звездная пара Майкл Дуглас

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