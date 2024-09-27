Джонні Депп відвідав дитячу лікарню в Іспанії

Джонні Депп відвідав пацієнтів дитячої лікарні у костюмі Джека Горобця
Популярний голлівудський актор та зірка "Піратів Карибського моря" Джонні Депп відвідав дітей з університетської лікарні в Іспанії. Він розважав маленьких пацієнтів в образі свого героя з "Піратів Карибського моря" капітана Джека Горобця.
Про це пише People.
Джонні Депп підтримав маленьких пацієнтів
У четвер, 26 вересня, в образі свого героя з "Піратів Карибського моря" капітана Джека Горобця, Депп відвідав дітей з університетської лікарні Доностія в Сан-Себастьяні. 61-річний актор перебуває в Іспанії на кінофестивалі в Сан-Себастьяні, і у вільний від заходу час він вирішив підтримати юних пацієнтів, які ведуть боротьбу із хворобою.
У лікарні Депп поспілкувався та погрався з пацієнтами, які перебували у відділенні педіатрії та онкології.
Актор сміявся разом з дітьми і грав свою зіркову роль Джека Горобця.
"Від імені всього персоналу Університетської лікарні Доностії ми хотіли б висловити нашу безмежну вдячність Джонні Деппу за його час, підтримку і енергію, а також за сприяння в організації цього візиту", — йдеться в дописі лікарні.
Нагадаємо, спокуслива дочка Джонні Деппа знялась у відвертій фотосесії. А також колишній адвокат Ембер Герд розсекретив приватну інформацію, яку знайшов про Джонні Деппа.
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