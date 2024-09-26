Джонні Депп порівняв свої важкі часи з мильною оперою

Актор Джонні Депп. Фото: Reuters

Джонні Депп виступив на прес-конференції, присвяченій його режисерській роботі над фільмом "Моді — три дні на крилах божевілля". Знаменитість нагадав про те, як проходив його суд із колишньою дружиною Ембер Герд.

Про це пише видання Hollywood Reporter.

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Джонні Депп прилетів до Сан-Себастьяна разом з акторським складом фільму, який розповідає про кілька днів з життя італійського художника Амедео Модільяні. 61-річний Депп дав прес-конференцію та порівняв своє життя з життям героя картини: "У кожного є своя історія, тому що я впевнений, що кожен може сказати, що пройшов через багато чого і тут, і там. Може бути, ваша не перетворилася на мильну оперу. Я маю на увазі, в буквальному сенсі, в телесеріал", — сказав він, натякнувши на те, що судові засідання для багатьох дійсно стали чимось на кшталт захоплюючого серіалу.

Актор Джонні Депп. Фото: Reuters

"Але ми всі проходимо через те, через що проходимо. Для мене є щось прекрасне в тих днях, коли я жив у крихітній однокімнатній квартирці неподалік Голлівудського бульвару в небезпечному районі. Вони були жорсткими. Вони були грубими. Вони були грубими, потворними. Вони були дивними, всякими, але вони були чудовими", — зазначив він, порівнюючи своє життя з життям художника, який теж не одразу прийшов до слави.

Скандальні судові розбірки між акторами завершилися 2022 року. Ембер Герд звинуватила Деппа в домашньому насильстві, через ці звинувачення його практично "скасували" і позбавили ролей, але в суді актриса не змогла довести його провину. Їй присудили виплатити йому 1 млн доларів. На суді спливли різні подробиці їхнього життя. Зокрема, Депп заявив, що колишня дружина заради жарту випорожнилася на їхнє ліжко.

Після завершення суду Ембер Герд залишила США і переїхала до Іспанії, де живе зі своєю дочкою. Актриса зіткнулася з цькуванням у мережі та втратила багато контрактів. Сама вона заявляла, що популярність Деппа допомогла йому виграти суд, оскільки присяжні були до нього прихильні. Джонні Депп та Ембер Герд розлучилися у 2017 році. У шлюбі вони прожили лише півтора роки.

Нагадаємо, ми писали про роман Джонні Деппа з росіянкою.