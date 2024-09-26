Джонні Депп порівняв свої важкі часи з мильною оперою
Джонні Депп виступив на прес-конференції, присвяченій його режисерській роботі над фільмом "Моді — три дні на крилах божевілля". Знаменитість нагадав про те, як проходив його суд із колишньою дружиною Ембер Герд.
Про це пише видання Hollywood Reporter.
Джонні Депп пригадав минуле
Джонні Депп прилетів до Сан-Себастьяна разом з акторським складом фільму, який розповідає про кілька днів з життя італійського художника Амедео Модільяні. 61-річний Депп дав прес-конференцію та порівняв своє життя з життям героя картини: "У кожного є своя історія, тому що я впевнений, що кожен може сказати, що пройшов через багато чого і тут, і там. Може бути, ваша не перетворилася на мильну оперу. Я маю на увазі, в буквальному сенсі, в телесеріал", — сказав він, натякнувши на те, що судові засідання для багатьох дійсно стали чимось на кшталт захоплюючого серіалу.
"Але ми всі проходимо через те, через що проходимо. Для мене є щось прекрасне в тих днях, коли я жив у крихітній однокімнатній квартирці неподалік Голлівудського бульвару в небезпечному районі. Вони були жорсткими. Вони були грубими. Вони були грубими, потворними. Вони були дивними, всякими, але вони були чудовими", — зазначив він, порівнюючи своє життя з життям художника, який теж не одразу прийшов до слави.
Скандальні судові розбірки між акторами завершилися 2022 року. Ембер Герд звинуватила Деппа в домашньому насильстві, через ці звинувачення його практично "скасували" і позбавили ролей, але в суді актриса не змогла довести його провину. Їй присудили виплатити йому 1 млн доларів. На суді спливли різні подробиці їхнього життя. Зокрема, Депп заявив, що колишня дружина заради жарту випорожнилася на їхнє ліжко.
Після завершення суду Ембер Герд залишила США і переїхала до Іспанії, де живе зі своєю дочкою. Актриса зіткнулася з цькуванням у мережі та втратила багато контрактів. Сама вона заявляла, що популярність Деппа допомогла йому виграти суд, оскільки присяжні були до нього прихильні. Джонні Депп та Ембер Герд розлучилися у 2017 році. У шлюбі вони прожили лише півтора роки.
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