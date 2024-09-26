Джонни Депп сравнил свои трудные времена с мыльной оперой

Актер Джонни Депп. Фото: Reuters

Джонни Депп выступил на пресс-конференции, посвященной его режиссерской работе над фильмом "Моди — три дня на крыльях безумия". Знаменитость напомнил о том, как проходил его суд с бывшей супругой Эмбер Херд.

Об этом пишет издание Hollywood Reporter.

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Джонни Депп прилетел в Сан-Себастьян вместе с актерским составом фильма, рассказывающим о нескольких днях из жизни итальянского художника Амедео Модильяни. 61-летний Депп дал пресс-конференцию и сравнил свою жизнь с жизнью героя картины: "У каждого есть своя история, потому что я уверен, что каждый может сказать, что прошел через многое и здесь, и там. Может быть, ваша не превратилась в мыльную оперу. Я имею в виду, в буквальном смысле, в телесериал", — сказал он, намекнув на то, что судебные заседания для многих действительно стали чем-то вроде увлекательного сериала.

Актер Джонни Депп. Фото: Reuters

"Но мы все проходим через то, через что проходим. Для меня есть что-то прекрасное в тех днях, когда я жил в крохотной однокомнатной квартирке неподалеку от Голливудского бульвара в опасном районе. Они были жесткими. Они были тяжелыми. Они были грубыми, безобразными. Они были странными, всякими, но они были замечательными", — отметил он, сравнивая свою жизнь с жизнью художника, который тоже не сразу пришел к славе.

Скандальные судебные разбирательства между актерами завершились в 2022 году. Эмбер Херд обвинила Деппа в домашнем насилии, из-за этих обвинений его практически "отменили" и лишили ролей, но в суде актриса не смогла доказать его вину. Ей присудили выплатить ему 1 млн долларов. На суде всплыли разные подробности их жизни. В частности, Депп заявил, что бывшая супруга ради шутки опорожнилась на их кровать.

После завершения суда Эмбер Херд покинула США и переехала в Испанию, где живет со своей дочерью. Актриса столкнулась с травлей в сети и потеряла много контрактов. Сама она заявляла, что популярность Деппа помогла ему выиграть суд, поскольку присяжные были к нему благосклонны. Джонни Депп и Эмбер Херд развелись в 2017 году. В браке они прожили всего полтора года.

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